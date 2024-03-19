日本甜點控看到都受不了！位於台北城南榕錦時光生活園區中的「京町山本屋」，整排日式老宅群營造出偽日本的氛圍，為近年來文青最愛的秘密基地。其中由日本人開設的「京町山本屋」更是將日式文化和美食在此傳遞給大家。這次推出春季限定新品，看準草莓、抹茶和櫻花春日意象，推出一系列限定新品，包括「草莓姬大福」、「櫻花糰子」、「櫻花蒙布朗」和「抹茶巧克力菓子御重」等，讓甜點控來趟浪漫日式午茶。
京町山本屋春季特色美食中，首推必試的絕品，非「草莓姬大福」莫屬。這款限定甜點專為日本女兒節而推出，靈感源自女兒節的雛人形玩偶，用外皮以白色和粉紅色的麻糬呈現女兒節雛人形的和服，中間包裹大顆鮮嫩多汁的草莓，搭配低糖紅豆餡，是款視覺、味覺雙享受的甜點。
另外，也針對春日賞櫻推出櫻花系列甜點，以焙茶海綿蛋糕為底「櫻花蒙布朗」，疊上紅豆內餡、抹茶豆沙餡、抹茶慕斯，最後製作櫻花沙織，上方再擺上抹茶櫻花葉餅乾、白玉、鹽漬櫻花，最後撒上增添貴氣的金箔脆片點綴，層次極為豐富。「櫻花串糰子」則是以櫻花製成的櫻花豆沙、鹽漬櫻花、鹽漬櫻花碎葉製成餡料妝點在Ｑ彈糰子上。
近日也進入一期一會抹茶季的日子，特意推出三層式和風下午茶「抹茶巧克力菓子御重」，下層為焙茶費南雪、抹茶巧克力，中層木盒為季節水果、純米串糰子及和三盆蕨餅和抹茶組成，最上層木盒以玄米茶及黃豆粉組成的和風擠花餅乾，Ｑ萌招財貓最中也是店內招牌特色之一。整份下午茶吃完讓人幸福感爆棚。
除了甜點之外，鹹食也少不了！新爽開胃的「花枝鮭魚卵丼飯定食」鋪上滿滿的醬油漬鮭魚卵，搭上花枝、紫蘇和細海苔變化出各種滋味。還能加價購升級多紀州南高梅、福岡YAMAYA辛子明太子和季節野菜天婦羅等配料。微涼春日中也適合來一碗「自家製豆皮抹茶溫麵」有柚子昆布和京都柴魚風味兩種高湯選擇，即便是蔬食者也能方便享用。
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京町山本屋
地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）
電話：02-23910206