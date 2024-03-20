小七霜淇淋新口味，是櫻花莓果可爾必思！自從7-ELEVEN霜淇淋回歸之後，每次推出「霜淇淋新口味」都在社群掀起話題，不論是先前巧克力霜淇淋、布丁霜淇淋、還是近期超夯芋頭霜淇淋，哪裡買得到、哪裡先開賣都討論度超高。這次7-ELEVEN推出全新限定口味「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」，在3/22高雄櫻花季搶先開賣，要嚐鮮、就要先衝。
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7-ELEVEN舉辦的「高雄櫻花季」音樂節，即將在3/22-3/24登場，為了讓人浪漫、好拍、又有下午茶可以吃，特別推出限定口味的霜淇淋、思樂冰在高雄櫻花季現場搶先獨賣。其中新口味「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」，使用可爾必思飲料作為冰淇淋基底，搭配鹽漬櫻花漿、草莓丁，打造酸甜少女系風味。另一款「櫻花玫瑰風味思樂冰」以粉嫩顏色、櫻花玫瑰香氣，呼應浪漫的櫻花季，搭配高雄櫻花季限定杯，IG一定要打卡。
除了霜淇淋、思樂冰之外，「7-ELEVEN 高雄櫻花季」在活動現場設置多個粉嫩櫻花打卡點，晚間亮燈更有不同情調。此外，現場也設有「櫻花餐飲市集」、大人系飲品也能喝，而音樂節表演卡司更網羅BoA、華莎、SUPER JUNIOR-D&E、卡莉怪妞、丁噹、SHINee KEY、夏川里美、陳芳語、白安、閻奕格、梁文音、怕胖團等，近40組台日韓藝人，讓人週末衝高雄朝聖。
7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品
櫻花莓果可爾必思霜淇淋：59元
櫻花玫瑰風味思樂冰：大杯39元
（7-ELEVEN「高雄櫻花季」活動限定販售）
7-ELEVEN「高雄櫻花季」活動資訊
活動期間：2024/03/22-03/24
活動地點：高雄夢時代二期停車場
售票網址：https://walkr.tw/3zjSox6e
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。