為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 小七霜淇淋新口味！7-ELEVEN「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」高雄搶先開賣，鐵粉衝「高雄櫻花季」才吃得到。

小七霜淇淋新口味！7-ELEVEN「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」高雄搶先開賣，鐵粉衝「高雄櫻花季」才吃得到。

2024-03-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：402
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

小七霜淇淋新口味，是櫻花莓果可爾必思！自從7-ELEVEN霜淇淋回歸之後，每次推出「霜淇淋新口味」都在社群掀起話題，不論是先前巧克力霜淇淋、布丁霜淇淋、還是近期超夯芋頭霜淇淋，哪裡買得到、哪裡先開賣都討論度超高。這次7-ELEVEN推出全新限定口味「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」，在3/22高雄櫻花季搶先開賣，要嚐鮮、就要先衝。

推薦閱讀：實現24小時薯餅自由！7-ELEVEN隱藏版「薯餅、可朗芙鬆餅」限定門市開賣，現場加熱薯餅、可朗芙85折吃起來。
7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN舉辦的「高雄櫻花季」音樂節，即將在3/22-3/24登場，為了讓人浪漫、好拍、又有下午茶可以吃，特別推出限定口味的霜淇淋、思樂冰在高雄櫻花季現場搶先獨賣。其中新口味「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」，使用可爾必思飲料作為冰淇淋基底，搭配鹽漬櫻花漿、草莓丁，打造酸甜少女系風味。另一款「櫻花玫瑰風味思樂冰」以粉嫩顏色、櫻花玫瑰香氣，呼應浪漫的櫻花季，搭配高雄櫻花季限定杯，IG一定要打卡。
7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了霜淇淋、思樂冰之外，「7-ELEVEN 高雄櫻花季」在活動現場設置多個粉嫩櫻花打卡點，晚間亮燈更有不同情調。此外，現場也設有「櫻花餐飲市集」、大人系飲品也能喝，而音樂節表演卡司更網羅BoA、華莎、SUPER JUNIOR-D&E、卡莉怪妞、丁噹、SHINee KEY、夏川里美、陳芳語、白安、閻奕格、梁文音、怕胖團等，近40組台日韓藝人，讓人週末衝高雄朝聖。
7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN 高雄櫻花季 限定冰品

櫻花莓果可爾必思霜淇淋：59元
櫻花玫瑰風味思樂冰：大杯39元
（7-ELEVEN「高雄櫻花季」活動限定販售）
 

7-ELEVEN「高雄櫻花季」活動資訊

活動期間：2024/03/22-03/24
活動地點：高雄夢時代二期停車場
售票網址：https://walkr.tw/3zjSox6e

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#7-ELEVEN
morechevron_right
文章關鍵字
7-ELEVEN 高雄櫻花季 霜淇淋 思樂冰 more
延伸閱讀
實現24小時薯餅自由！7-ELEVEN隱藏版「薯餅、可朗芙鬆餅」限定門市開賣，現場加熱薯餅、可朗芙85折吃起來。
 編輯 張人尹
史努比懶骨頭我需要！超萌「史努比抽抽樂」7款獎項一次看，史努比帆布袋、史努比推車衝7-ELEVEN就能買。
 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up