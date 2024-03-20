近期最夯美食話題，都在搶吃「葡式蛋撻」！曾家豆漿的葡式蛋撻帶起IG「探店」熱潮，但懂吃的港點控不要只會吃葡式蛋撻，台北多間港式料理、茶餐廳，也通通可以吃一輪。窩客島這次推薦你7間「港式茶餐廳」口袋清單，不只蛋撻，也帶你吃法蘭西多士、冰火菠蘿油，不管你的正餐胃還是甜點胃，通通吃爆。







港式餐廳常見的包含「茶餐廳、冰室、飲茶」等不同命名，其中「茶餐廳」早期就稱為「冰室」，兩者是一樣的，都提供凍飲、冰沙，加上三文治、西多士等輕食點心為主，是比較平易近人的街邊餐廳，而「飲茶、茶樓」則是走優雅高級路線，以經典的「一盅兩件」一盅茶＋兩件點心，以及港點推車作為代表。這次窩客島給你台北7間「港式茶餐廳」推薦清單，港式點心跟著窩客島吃起來。







台北港式茶餐廳推薦：茗香園冰室

窩客 柴貓趴趴走 說：

花生西多士一定要趁熱吃~沾滿蛋汁土司用油煎的金黃酥亮，最後放上一塊牛油，小小一片堪稱熱量大魔王，用刀子切開一口，融化的牛油隨斷面流下...<全文介紹>



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#茗香園冰室

地址：台北市大同區南京西路18巷6號2樓之1

電話：02-2552-1511





台北港式茶餐廳推薦：波記冰室

窩客 加小菲 說：

冰火菠蘿油是小菲每次到茶餐廳必吃的甜點，總會明知熱量超極高但還是受不了誘惑點下去，然後這裡的菠蘿油還是無敵等級,加入了餐肉、起司片和煎雞蛋，入口鹹鹹甜甜好好吃~而且個頭不小女生吃完一個差不多就飽了哈哈哈...<全文介紹>



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#波記冰室

地址：台北市大安區延吉街123號

電話：02-8773-0458







台北港式茶餐廳推薦：彌敦道港式茶餐廳

窩客 陳小可的吃喝玩樂 說：

松山區美食推薦《彌敦道茶餐廳》，這間在台灣營業多年的茶餐廳是香港人開的道地港式料理，菜單提供各種港式點心、小炒、燴飯、爆漿流沙西多士、奶油豬仔包、煲仔飯、港式飲品、炒飯和蘿蔔糕等等，在台北已有超過10多年的經歷，是台北好吃的港式料理茶餐廳推薦...<全文介紹>



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#彌敦道港式茶餐廳

地址：台北市松山區民生東路三段130巷5弄8號

電話：02-25006784







台北港式茶餐廳推薦：美天餐室 Day Day Happy Food

窩客 姑姑(sylvia20220218) 說：

美天餐室是我之前在做港式地圖時看到的店家，在Dcard和IG上面也看了蠻多創作者發食記，所以就想說上門用餐看看。店門口很有復古風格，很適合拍照...<全文介紹>



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#美天餐室 Day Day Happy Food

地址：台北市中山區中山北路二段84巷6號

電話：02-25216452







台北港式茶餐廳推薦：美利香港茶餐廳

窩客 小虎食夢網 說：

應該是開幕不久的美利香港茶餐廳，除了這道讓我驚豔的滑蛋蝦仁飯外，豬扒炒出前一丁也非常有水準，甚至比我在港、澳吃到的還喜歡，同樣和港澳茶餐廳有一點出入的流沙西多士也好吃，即便有一點點甜...<全文介紹>



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#美利香港茶餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號9樓(c棟)

電話：(02)2652-9355







台北港式茶餐廳推薦：紅盤子港式茶餐廳

窩客 愛吃牙米 說：

每到港式飲茶必點的我的心頭好～不管他多罪惡就是要吃！（看看胖肚子），現代現做剛炸好熱騰騰的上桌，上頭的奶油慢慢融化療癒又邪惡～吐司外皮裹上蛋液呈現金黃色澤好迷人可口，一口咬下帶點酥脆香氣迷人，這個西多士很可以我給過...<全文介紹>



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#紅盤子港式茶餐廳

地址：台北市中正區羅斯福路三段244巷9弄1號

電話：02-3365-2588







台北港式茶餐廳推薦：赤峰77

窩客 Elisa 說：

同樣也是白色系簡約外觀的赤峰77，最初是路過時被麵包出爐的香氣跟人潮吸引，才發現原來是新開幕不久的港式茶點餐廳，小巧的店舖無法事先訂位，真的只能現場等候或是靠機緣...<全文介紹>



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#赤峰77

地址：台北市大同區赤峰街77巷2號

電話：0989009163



