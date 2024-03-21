台北文青又有新秘境了！位於台北城南有許多日治時間遺留下來的日式木造老宅群，在積極整修後重新開放，成為文青最愛的秘密基地，使人有瞬移到日本街道的錯覺。這次隸屬於林業保育署的總督府山林課宿舍，在勤美集團策劃下，在占地逾500坪的連棟百年日式木造住宅基地中，請到140個品牌進駐之外，空間設計運用上百中植栽打造出藏在台北城中小森林，一踏進此處有種來到世外桃源，讓人拍到不想走。
台北市保存最完整的日式町屋之一的「0km山物所」，最早為日治時間的總督府山林課宿舍，這次投入超過一億元進行修復，希望以百年日式老宅為媒介，「0km」靈感來自登山起點標誌，象徵每一次探索自然的起始，將此帶進繁華喧鬧的台北都市中，打造森林療癒場域、認識台灣森林的美。
園區中保留十棵市定受保護老樹之外，景觀設計邀請裏山、樹園藝、一攬芳華三大團隊打造四大景觀主題區，在火災重建後的木構屋舍旁由在地居民植入新生樹苗「複森林」；以台灣原生植物透過日式景觀設計而成「裏花園」；藏有鏡面藝術裝置的「次森林」則是在樟樹林中探訪台灣林業經濟歷史；「蒔光巷」中利用可食用或具經濟價值的植物營造出生態共生的環境。大量的植栽設計讓人在台北市中心就能欣賞山林自然之美。
為重現台灣山林的自然之美，和深度體驗台灣豐富自然與文化遺產的機會，以台灣山林的製造、療癒、探索、風土四大主題，跨界邀請近140組品牌、展示超過2000組商品，包括植栽、綠手指道具、香氛、食材、食器等質感選物，文青逛一圈荷包直接變扁。
並和人氣品牌合作推出五組開幕限定聯名商品，萃取台灣低中高海拔植物製成「肯園 山林療癒萬用膏」；搭配肯園特調香氣的不同產區巧克力「土然 海拔巧克力巡禮」；11種台灣土壤色彩的「產房 Soil 土壤創造蠟筆組合」；創意太空包植栽「棚屋hallo hütte 綠手指植物太空包」；可充當工具箱或植栽器皿的「THOR 裝載好奇心的收納盒」，獨家限定商品體現自然、療癒與創造力的獨到理解。
人氣COFFEE LAW也將長期進駐於此，與焙豆文化品牌beanroom合作，嚴選台灣主要山系的本地咖啡豆獨家推出台灣山系單品濾壓壺體驗組。另外，純素甜點烘焙坊「綠帶純植物烘焙」也到此快閃，台灣高、中、低海拔的山林植物為發想，設計「玉山塔」、「松果布朗尼」以及「綠色精靈」3款獨家甜點。之後，米其林綠星名店「小小樹食」也預計在第二季插旗，將以全新和式洋食套餐供應。
並規劃兩大開幕展，由格式設計展策策劃的「m²」微型展，和陳敏佳、陳德政與吳士緯三位老師合作，帶領大眾從博物學者角度微觀世界、重新再發現台灣山林。而肯園策劃的「療癒之島 香氣再發現」特展，將森林植物香氛結合辛巴達神話的探險精神，來場心靈的對話。以山林感官體驗、嗅聞探索和微觀觀察為三大主題，規劃超過30場的「山之所像」系列課程，圍繞山林自然議題勾起大家對於台灣山林的好奇。
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0km山物所 店家資訊
開幕日期：2024年3月22日2:00PM
營業時間：每日11:00~20:00
地址：台北市大安區金山南路二段203巷21號
電話：(02)7755-7526