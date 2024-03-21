台北文青又有新秘境了！位於台北城南有許多日治時間遺留下來的日式木造老宅群，在積極整修後重新開放，成為文青最愛的秘密基地，使人有瞬移到日本街道的錯覺。這次隸屬於林業保育署的總督府山林課宿舍，在勤美集團策劃下，在占地逾500坪的連棟百年日式木造住宅基地中，請到140個品牌進駐之外，空間設計運用上百中植栽打造出藏在台北城中小森林，一踏進此處有種來到世外桃源，讓人拍到不想走。







台北市保存最完整的日式町屋之一的「0km山物所」，最早為日治時間的總督府山林課宿舍，這次投入超過一億元進行修復，希望以百年日式老宅為媒介，「0km」靈感來自登山起點標誌，象徵每一次探索自然的起始，將此帶進繁華喧鬧的台北都市中，打造森林療癒場域、認識台灣森林的美。







園區中保留十棵市定受保護老樹之外，景觀設計邀請裏山、樹園藝、一攬芳華三大團隊打造四大景觀主題區，在火災重建後的木構屋舍旁由在地居民植入新生樹苗「複森林」；以台灣原生植物透過日式景觀設計而成「裏花園」；藏有鏡面藝術裝置的「次森林」則是在樟樹林中探訪台灣林業經濟歷史；「蒔光巷」中利用可食用或具經濟價值的植物營造出生態共生的環境。大量的植栽設計讓人在台北市中心就能欣賞山林自然之美。





0km山物所 店家資訊

開幕日期：2024年3月22日2:00PM

營業時間：每日11:00~20:00

地址：台北市大安區金山南路二段203巷21號

電話：(02)7755-7526



