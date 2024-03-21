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超好拍泰國櫻花！IG賞櫻控必拍成美文化園花旗木(泰國櫻)粉紅色的大朵夢幻花瓣，搶攻賞櫻控的必拍清單。

2024-03-21 文字：編輯 李維唐 圖片：成美文化園 人氣：463
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編輯 李維唐

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先不管泰國免簽是不是會延長！對於喜歡戶外、想要去賞櫻的IG賞櫻控，現在台灣彰化又多一個可以拍美櫻的地方，別名泰國櫻花、桃紅陣雨樹的「花旗木」，因為有著粉紅色的大朵夢幻花瓣，開花時比櫻花更加熱情奔放，成美文化園「花旗木與許願藤花季」百花齊開，搶攻賞櫻控的必拍清單。

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成美文化園3-4月期間是花旗木與許願藤花季

成美文化園3-4月期間是花旗木與許願藤花季，能同時追到兩種高人氣花卉，獨特的粉色魅力和紫色浪漫，吸引絡繹不絕的賞花人潮。其中，紫色許願藤花廊已提早滿開迎賓，花旗木則開始接力綻放，園區多處能見到紫色與粉色的花辦飛舞，為春季的禪風庭園繪上了斑斕的色彩。
成美文化園3-4月期間是花旗木與許願藤花季

同時，搭配季節性花卉，園區推出「成美花季－粉紫共舞」活動，3-4月期間，每日前五十位入園的遊客都能得到花季專屬小禮物：3月以許願藤為主題，入園民眾可獲得紫色許願帶，繫在願紫藤下，用浪漫的方式寄托自己的願望和夢想，4月以花旗木為主題，遊客可以得到一張粉色明信片，帶走一份春天的幸福記憶。
成美文化園3-4月期間是花旗木與許願藤花季

位於彰化縣永靖鄉的成美文化園，以「成美公堂」為核心，是彰化縣定的百年歷史建築，聚集多位國寶級匠師．耗時七年修復，再現百年風華。園內遍植黑松、真柏、羅漢松等百年珍稀樹種，搭配季節性花卉，四季皆有不同景緻。園區匠心打造兩間餐廳，「松緣會館」有著極致饗宴與美術館等級的建築美學、「松柏軒景觀餐廳」則傳承80年老師傅的手路菜，讓賓客在欣賞美景的同時也能品嘗到極致的美味。
成美文化園3-4月期間是花旗木與許願藤花季

 

成美文化園3-4月期間是花旗木與許願藤花季

官網：https://www.cmcp1885.com/
地址：512彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號 
服務專線：04-8221199
官方LINE：https://lin.ee/dQHNhQ8

https://lin.ee/dQHNhQ8

 

 

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