挑戰鮮奶茶控的底線！愚人節就是要大搞特搞，以獨創創意凍類配料和特調茶飲，在IG狂洗版手搖飲「鶴茶樓」，這次愚人節大玩諧音梗推出「南鶴那堤」、「超南鶴那堤」，將由店員現場隨機、憑感覺混搭各種茶底，為大家端出一杯不知道是什麼味道的超神秘盲盒鮮奶茶，就等你來開箱。







於3/30~4/1三天快閃推出愚人節限定飲料，惡搞鮮奶茶有挑戰等級較低的「南鶴那堤」，隨機配2種茶底和鮮奶；魔王等級的「超南鶴那堤」則是隨意搭4種茶底和鮮奶混搭。經典茶基底有鶴頂紅茶、綺夢紅茶、桂香烏龍茶、蘭香綠茶等，就由店員隨心所欲，東加一點、西倒一些，特調出意想不到的鮮奶茶風味。比起近日爆紅的必勝客創意比薩讓店員紛紛表示太難做、比手工藝技巧，鶴茶樓的店員簡直太幸福。







除了兩款南鶴那堤系列，還可以加價15元升級，由店員任意選2款配料，包括蜂蜜珍珠、胚芽、紅茶凍、 芝麻糊凍、泰式奶茶凍、杏仁凍、蕎麥茶凍等各種配料，就由店員主宰你的飲料，滿足咀嚼控愛「嚼」的嘴。



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鶴茶樓愚人節限定「南鶴那堤」

販售期間：3/30(六)～4/1(一)

品項：

1、等級★「南鶴那堤」$65

店員隨機配：2種茶底+鮮奶



2、等級★★「超南鶴那堤」$75

店員隨機配：4種茶底+鮮奶



3、等級★★★升級加料+$15

店員隨機加入：2種配料



注意事項：

1、每款飲品皆：僅供大杯(L)，可調甜/冰。

2、加料產品可能含有花生、大豆、芝麻、麩質之穀物及其製品，不適合對其過敏體質者食用, 敬請評估食用。

