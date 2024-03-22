炸雞買一送一我要吃！拿坡里炸雞專賣店「炸雞桶優惠」每次都是揪團吃雞的理由，這次拿坡里回饋鐵粉，直接推出炸雞桶「買一送一」超狂優惠，自即日起至4/17期間，推出指定炸雞桶「買一桶、送一桶」390元就能吃到2桶炸雞，揪團一起吃、一起省。



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本次拿坡里炸雞專賣店，推出限定「炸雞買一送一」優惠，即日起至4/17，買一桶「酷樂雞腿桶」就送一桶「滋汁腿排桶」。其中「酷樂雞腿桶」包含6支現炸雞腿，而「滋汁腿排桶」每桶都有整整1斤雞腿排，本次買一桶、送一桶優惠，只要390元就能把兩桶炸雞打包帶走。





除此之外，拿坡里會員還可以比「買一送一」省更多，只要先登入三商i美食卡App，並且使用3點紅利點數換取優惠券，至「拿坡里炸雞專賣店」就能以380元買「6隻酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」。不只炸雞專賣店，在即日起至3月31日止，凡到「拿坡里披薩.炸雞」外帶/內用大披薩+六塊炸雞，即享7折優惠，只要$499元。在外送平台Uber Eats，於3月27日至4月9日，也有消費滿額599元贈送小披薩，速食控有理由約吃。









拿坡里炸雞專賣店 買一送一優惠

活動期間：2024/03/21-04/17

活動方式：一桶「酷樂雞腿桶(6支)」就送一桶「滋汁腿排桶(1斤)」，享優惠價390元。



拿坡里披薩.炸雞 7折優惠

活動期間：即日起至2024/03/31

活動內容：至「拿坡里披薩.炸雞」外帶/內用大披薩+六塊炸雞，即享7折優惠，只要$499元。



拿坡里披薩.炸雞 外送優惠

活動期間：2024/03/27-04/09

活動內容：Uber Eats點購「拿坡里披薩.炸雞」滿額599元，贈送小披薩一個。



詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。