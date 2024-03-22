港點就是要吃現點、現包、現蒸的才有味道，華漾DIM SUM港點主打一個由點心師傅以職人手藝當店現包，輕桿薄透麵皮，細膩手法包裹餡料，並以「用心看得見」為概念，全台目前有四間分店。為了讓港點控、老饕有更多選擇，2024全新菜單加入職人手藝功夫菜、及水晶鮮蝦餃再升級，讓要老饕們吃的有感。



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華漾 DIM SUM表示，人氣招牌水晶鮮蝦餃好吃的秘密，就是在於「嚴選鮮蝦」肉質緊緻鮮甜，口感飽滿Q彈，經師傅巧手演繹，幻化為各式美味點心。同時，港點最佳配角「西螺壺底純釀醬油」，雲林西螺因優良水質及氣候條件，產出的黃豆品質極佳，經百分之百純釀後，豆香濃郁，口感甘醇，是提味、增香的最佳首選。



此外，人氣招牌主打「水晶鮮蝦餃」，經過主廚嘗試20多次不同的餡皮比例，最終得出蝦餃的完美比例，用最薄的餃皮，包裹最飽滿的內餡：薄透的餃皮僅10克重，是市面上常見餃皮的一半，餡料重達31.9克是市面常見餡料的近2倍重；薄可透光的餃皮，以10摺細膩手法包覆豐富蝦段的餡料，霸氣的蝦餃多汁飽滿又彈牙。





並且，「華漾 DIM SUM」主打職人手藝功夫菜，這一次點心主廚特別將中餐大菜化為小巧港點，「瑤柱花枝櫛瓜餃」以干貝絲混合飽滿的花枝餡與蝦餃餡，用海味包裏清甜櫛瓜，並用少許蔥與薑絲增加口感，嚐起來淡雅鮮甜





另一道「黑蒜鮮魚餃」以肉質鮮嫩的龍虎斑，混合筍子與黑木耳絲豐富內餡，入口後黑蒜香氣與鮮甜魚肉交融在一起，是市面上少見的港點類型。此外廚藝團隊同步推出兩道全新特色餐點，「芝麻薑蔥蝦餅」混合大量青蔥、生薑與蝦漿，並用春捲皮包裹餡料，佐以白胡椒粉提味，品味酥脆噴香的新感受；「紅油鮮蝦炒手」將鮮蝦與韭黃混合成內餡，並淋上主廚特製醬料，以朝天椒、花椒油、老抽等製成，味道鮮香麻辣，恰到好處。







華漾DIM SUM 忠泰店 訂位

訂位電話：02 8501 5989

餐廳地址：台北市中山區樂群三路200號5樓 (NOKE 忠泰樂生活)



華漾DIM SUM 環球新北中和店 訂位

訂位電話：02 2225 2088

餐廳地址：新北市中和區中山路三段122號4樓 (中和環球)



華漾DIM SUM 環球桃園A8店 訂位

訂位電話：03 328 8718

餐廳地址：桃園市龜山區復興一路8號2樓 (環球購物中心 桃園A8)



華漾DIM SUM 華泰名品城店 訂位

訂位電話：03 273 8680

餐廳地址：桃園市中壢區春德路189號228櫃位