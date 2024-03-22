台中人期待超久的「誠品生活480」終於要全面開幕！以城市美術館打造新概念的「誠品生活480」，於去年試營運至今已成為台中人逛街好去處。這次將在3/23全館正式開幕，並請到國內外藝術家在大門口、館內各個角落融入藝術作品。此外，也力邀10間人氣美食餐廳進駐，並祭出限定餐和開幕優惠，包括免費吃LADY M千層蛋糕、吃到飽1人免費、台中人免費加菜等，揪台中吃貨、小資族前去朝聖。







台中誠品生活480 必逛特色風格店

以「一座跨界創作的城市生活美學館」為概念的誠品生活480，佔地7500坪、8層樓空間中，規劃超過100個風格品牌進駐，有全台首間跨界服飾、植栽和輕食聯名的「溫室。裏」；在台初登場的義大利當代藝術頂級香氛「FORNASETTI」、放鬆身心靈的花房沙龍「AVEDA」、有機植萃、質感飾品等，在誠品生活480應有盡有，滿足送禮自用所有需求。







台中誠品生活480 日本手作快閃店 超萌哆啦A夢必買

更特別推薦日本工藝品牌「能作 NOUSAKU」期間限定店，傳承400年職人手工鑄造錫器工藝，其中最吸睛的莫過於哆啦A夢聯名款，有哆啦A夢大頭造型盤子、風鈴、水杯，就連百寶袋中的小道具「記憶吐司、縮小燈、竹蜻蜓、任意門」也變成器具，可愛又不失質感的實用小物，鐵粉看到會腦波弱。





台中誠品生活480 美食餐廳推薦、開幕優惠

誠品生活480在六、七樓部分規劃10間各國料理美食主題餐廳，首推全台首間「侍老井精品和牛燒肉會所」，為日本懷石無菜單料理燒肉餐廳，透過侍肉師桌邊服務，將頂級近江姬和牛、熊本A5等級藤彩牛、海鮮珠寶盒變化出令人驚艷料理。百貨首間歐亞蔬食料理「ENRICH Restaurant」，以創意蔬食為主打，讓無肉不歡的肉控也吃的津津有味。







並重磅邀請到米其林餐盤推薦的台式手路菜名店「膳馨Shan-Shin」進駐，滿滿的台式小菜搭上奢華版海陸米糕，豐盛一桌宴客很有面子。開幕期間，還推出穿同色系服裝用餐送米其林推薦小菜2道。高雄老字號「汕頭泉成沙茶潮鍋」有著吃到飽的蔬食自助吧，開幕優惠祭出中午12點前入場，就可享4人同行1人免費。浮誇系粵式火鍋「春囍打邊爐」，目前正在趕工中，開幕後將推出滿額享1元加價大盤梅花豬，幫大家加菜吃飽飽。







超難訂位的日料壽司「初魚鮨」和日式鐵板燒「初魚鐵板燒」也都進駐誠品生活480，台中人約會日有更多餐廳選擇。另外，還有1010湘食堂、非常泰等東方料理，非常泰更在整個四月平日推出台中人限定優惠，用餐滿額就送涼拌青木瓜乙份。而一樓的人氣甜點LADY M千層蛋糕，不僅推出開幕限定紅心芭樂口味，更祭出快閃優惠，前30名費滿480即贈經典原味千層蛋糕切片。







台中誠品生活480 台中第一間eslite café

五樓的誠品書店則是以呈現出藝廊氛圍，十字動線打造三大主題閱讀端景，店內有網羅各類藝術書籍，並獨家策劃「TASCHEN限量發行的巨型圖書SUMO 書系」，展示英國藝術大師大衛•霍克尼 60年藝術生涯作品全集、美國肖像攝影師安妮•萊柏維茲大書，每本重量超過50公斤，視覺感爆棚。館內也開設台中第一間eslite café，推出獨家限定熱壓可頌、下午茶甜點組，在書香和咖啡香中享受悠閒午後。







台中誠品生活480藝術展、裝置藝術

為了歡慶台中誠品生活480將於3/23正式開幕，請到國內外藝術家設展，有首次來台設展的塗鴉創作大師 Craig& Karl，大型的立體裝置藝術佇立在正門口戶外野花園，繽紛俏皮的圓弧線條設計，搭上無辜又帶有魔性的笑臉表情，光是看到就讓人心情愉悅。此外，在館內地板、玻璃落地窗也能發現其蹤跡，藏在各個角落裝可愛。







另外，日本當代藝術塚 EMU也帶來全新作品，，以「Ark 方舟」概念展出「Ark ofArt_Carry On Together」台灣個展。二樓手扶梯口也有台灣跨域藝術家陳普「怪獸力畫室 MonsterStudio」，7.5公尺的大型怪獸裝置藝術坐鎮，帶有萌感的設計。開幕首週也將邀請人氣歌手、街頭藝人表演，並在11點至17點期間請到12位插畫家共同舉辦「ART 插畫市集」，邀大家一起來體驗藝術。



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台中誠品生活480 店家資訊

正式開幕：2024/3/23

地址：台中市西屯區市政路480號

電話：04-2251-6898

停車資訊：惠來路直行至市政路右轉，約100公尺處，即可抵達停車場。



