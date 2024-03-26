不只婆媽瘋買，就連小朋友也衝全聯搶買一送一！一年一度清明祭祀的日子，少不了各式各樣澎湃供品，以全民超市自居的全聯，祭出「春遊祭祖」全聯價5折、買一送一等下殺優惠，無論是零食、飲料還是罐頭等各種商品通通有優惠，不限購買數量讓你家供品桌擺滿。







全聯精選150款商品推出買一送一優惠，讓大家下班後也能輕鬆張羅拜拜供品，生鮮蔬果、零食飲品等全都有，特別推薦必買有掬水軒ㄋㄟㄋㄟ補給站、生活良好可可糖花生/杏仁果、奇福餅乾等，全都有買一送一。另外，「御茶園特上紅茶/奶茶 250mlx6入」特價後單瓶不到6.6元；「舒跑 250mlx6入」折扣下來則是單瓶不到7.2元，等大家來逛全聯、找好康。







同時，祭祀除了零食、飲品之外，較為傳統的則是端上三牲供品，讓祖先吃好、喝好。在全聯熟食區中有採古法與獨特配方醃漬入味的紅羽土公雞製成的「阿里山茶雞」，帶有淡淡的甘蔗煙燻風味，香氣四溢。也因應清明節吃潤餅的習俗，美味堂推出限定手工傳統春捲皮，附上花生粉和糖粉，在家就能輕鬆包春捲。



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全聯買一送一 春遊祭祖優惠活動時間：3/22~4/11活動內容：零食、飲料、罐頭等精選商品推出全聯價5折、買一送一起。