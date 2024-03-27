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貓系拌麵太可愛！萌貓「Kim&Yim金銀喵」期間限定「喵喵拌麵」貓奴開吃，限定版beanfun!數位典藏卡要收藏。

2024-03-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：金銀喵 人氣：229
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編輯 張人尹

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貓系拌麵，貓奴開吃！ 為了支持台灣原創圖文、讓更多IP創作者大玩創意、被更多人看見，beanfun!特別與名乾拌麵品牌合作推出「MOTHEREATS餓創大賽」，邀請超過30位創作者一起設計拌麵新包裝，最終結果由「Kim&Yim金銀喵」以最高人獲得冠軍，推出全新「SURFMAMA」主題包裝，即日起就能買到超萌貓貓拌麵，貓奴邊吃邊融化。

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Kim&Yim金銀喵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

「Kim&Yim金銀喵」參加本次beanfun!「MOTHEREATS餓創大賽」，以萌系作品「SURFMAMA 美味大冒險」獲得最高票數，其中以3隻貓咪作為主角，吃貨屬性的「阿金」帶領著他的小夥伴「阿銀」以及「Q寶」，在拌麵海上衝浪，全新包裝搭配6種拌麵口味，即日起通通買得到。此外，beanfun!也打造專屬數位典藏卡，可供粉絲們下載收藏。
Kim&Yim金銀喵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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