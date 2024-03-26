信義區邊緣人有口福了，全家一人燒肉「IKIGAI燒肉專門店」正式插旗信義區！白天庸庸碌碌忙完公事，下班後就想要享受一個人放鬆時光，那就到「IKIGAI燒肉專門店」吃一份燒肉慰勞一下自己。這次2號店插旗新光三越A8，最低280元開吃，附餐白飯、湯品和醬料皆可無限續加，打破一人燒肉量少、吃不飽的魔咒。







看準一人獨食的商機，全家餐飲在2022年於天母開設首間「IKIGAI 燒肉專門店」，以平價一人燒肉、大份量和附餐吃到飽為主打，成為天母燒肉控的最愛清單之一。此次，2號店進軍信義區美食戰區，於3/27~3/29試營運、3/30正式開幕，不僅有打卡送一盤肉優惠，還加碼推出3款新品，搶攻信義區最強平價燒肉稱號。







IKIGAI燒肉專門店之所以能攻陷燒肉控的味蕾，在於堅持每日現切肉品，為肉肉控端上最新鮮的燒肉，有基本款牛胸腹、歐式香草雞腿、活菌豚梅花，最便宜280元就能吃到。更有老饕會愛的頂級日本山形A5和牛、美國Prime嫩肩等肉品，千元不到就能吃到日本和美國最等級奢華燒肉。





IKIGAI燒肉專門店 新光A8 店家資訊

地址：台北市信義區松高路12號B1

電話：02-2831-1698。不接受訂位，以現場候位為主。

營業時間：11:00~22:00(最後點餐至21:00)

試營運日期：2024/3/27~3/29

11:00~15:00(最後點餐14:30)；17:00~21:00(最後點餐20:30)

開幕日：2024/3/30



IKIGAI燒肉專門店 新光A8 開幕優惠

1、單人餐688元：美國PR嫩肩套餐+日本竹葉魚板+杏鮑菇(原價785元，87折)

2、雙人餐1268元：美國PR嫩肩套餐、活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐+鮮海大蝦2隻、日本竹葉魚板(原價1410元，89折)

3、海海人生加價購(需點套餐)368元：鮮海大蝦2隻+鮮小花枝+日本竹葉魚板(原價480元，76折)

4、google五星評論送：牛胸腹肉100g一份(一個帳號一個評論送一份)



IKIGAI燒肉專門店新菜

美國PR嫩肩套餐 550元

活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐 460元

要辣不辣牛肉飯 50元



IKIGAI燒肉專門店 推薦必吃

美國牛胸腹大盛 390元、牛肉盛合 600元、甕漬巨龍燒肉 180元

