信義區邊緣人有口福了，全家一人燒肉「IKIGAI燒肉專門店」正式插旗信義區！白天庸庸碌碌忙完公事，下班後就想要享受一個人放鬆時光，那就到「IKIGAI燒肉專門店」吃一份燒肉慰勞一下自己。這次2號店插旗新光三越A8，最低280元開吃，附餐白飯、湯品和醬料皆可無限續加，打破一人燒肉量少、吃不飽的魔咒。
看準一人獨食的商機，全家餐飲在2022年於天母開設首間「IKIGAI 燒肉專門店」，以平價一人燒肉、大份量和附餐吃到飽為主打，成為天母燒肉控的最愛清單之一。此次，2號店進軍信義區美食戰區，於3/27~3/29試營運、3/30正式開幕，不僅有打卡送一盤肉優惠，還加碼推出3款新品，搶攻信義區最強平價燒肉稱號。
IKIGAI燒肉專門店之所以能攻陷燒肉控的味蕾，在於堅持每日現切肉品，為肉肉控端上最新鮮的燒肉，有基本款牛胸腹、歐式香草雞腿、活菌豚梅花，最便宜280元就能吃到。更有老饕會愛的頂級日本山形A5和牛、美國Prime嫩肩等肉品，千元不到就能吃到日本和美國最等級奢華燒肉。
搭配燒肉之魂「現做獨家佐料」和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬和柚鹽，讓你每一口燒肉都有不同滋味，還可無限續加吃飽飽。作為白飯殺手的燒肉，白飯可以說是極為重要的，IKIGAI燒肉專門店嚴選越光米和台梗9號米可無限續碗之外，還能升級45元松葉蟹膏飯、30元花鰹溫泉玉子飯，美味昇華。
因應信義區年輕族群眾多，加碼推出3款新菜，有肉量逼近300g的「美國PR嫩肩套餐」、「活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐」以及超涮嘴「要辣不辣牛肉飯」。並特別推薦3款人氣必點美國牛胸腹大盛套餐、牛肉盛合套餐和甕漬巨龍燒肉，滿滿的肉量就怕你吃不飽。為了慶祝2號店開幕，試營運嚐鮮價整單9折；google五星評論限量送牛胸腹肉。
推薦閱讀：一蘭拉麵漲價才不怕！一蘭拉麵漲價時間、售價一次看，3間免費加麵「台北拉麵推薦」小資族省錢大作戰。
IKIGAI燒肉專門店 新光A8 店家資訊
地址：台北市信義區松高路12號B1
電話：02-2831-1698。不接受訂位，以現場候位為主。
營業時間：11:00~22:00(最後點餐至21:00)
試營運日期：2024/3/27~3/29
11:00~15:00(最後點餐14:30)；17:00~21:00(最後點餐20:30)
開幕日：2024/3/30
IKIGAI燒肉專門店 新光A8 開幕優惠
1、單人餐688元：美國PR嫩肩套餐+日本竹葉魚板+杏鮑菇(原價785元，87折)
2、雙人餐1268元：美國PR嫩肩套餐、活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐+鮮海大蝦2隻、日本竹葉魚板(原價1410元，89折)
3、海海人生加價購(需點套餐)368元：鮮海大蝦2隻+鮮小花枝+日本竹葉魚板(原價480元，76折)
4、google五星評論送：牛胸腹肉100g一份(一個帳號一個評論送一份)
IKIGAI燒肉專門店新菜
美國PR嫩肩套餐 550元
活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐 460元
要辣不辣牛肉飯 50元
IKIGAI燒肉專門店 推薦必吃
美國牛胸腹大盛 390元、牛肉盛合 600元、甕漬巨龍燒肉 180元