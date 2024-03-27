台北便當控敲碗成功，陳桂林同款排骨便當快閃到台北了！近日大爆紅犯罪劇情電影《周處除三害》，在Netflix一上線變衝上熱門第一，電影開頭由阮經天飾演的「陳桂林」在喪禮狂嗑排骨便當的模樣，讓許多網友紛紛表示「看了都餓」、「到底是哪一家便當」，根據線索發現是竹科工程師都推出「豐米便當」。這次為了迎接台北大巨蛋開幕後，首次中華職棒正式賽特意北上快閃，為球迷帶來限量經典排骨便當。
▲圖片取自「豐米便當」FB粉絲團。
陳桂林同款排骨便當為「豐米便當」一代店的傳統便當，先炸後滷、超過1公分的大排骨，再搭上3樣青菜就是最經典的台式便當。近日因為國片《周處除三害》大爆紅後，受邀到台北捷運國父紀念館站五號閘口處快閃，於3/30(六)及3/31(日)兩天下午三點整準時開賣，每日數量有限、售完為止，更俏皮的在FB粉專上表示「請用到本壘速度衝刺購買」。
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▲圖為窩客島站內部落客「鄭宏輝」提供。
陳桂林排骨便當「豐米便當」台北大巨蛋快閃店
快閃時間：3/30、3/31
販售地點：北捷國父紀念館站五號閘口處
開賣時間：每日下午15:00準時開賣，數量有限