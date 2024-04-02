藏壽司「吃壽司、抽扭蛋」的玩法，讓許多很想抽到扭蛋的粉絲不斷研究、討論，到底怎麼吃、怎麼投盤子中獎機率最大。這次不用管藏壽司扭蛋中獎機率，藏壽司特別推出「宇宙明星BT21」集點送周邊活動，同時也設計BT21主題門市，打卡有機會免費把超萌周邊「BT21大抱枕」抱回家。



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藏壽司這次特別與超人氣角色「宇宙明星BT21」合作，除了推出15款扭蛋之外，這次加碼推出3款「BT21集點送」限定小物，包含實用系「BT21 漂浮隨行杯」可愛透明瓶身，實用系「BT21 旅行收納袋」，以及療癒柔軟的「BT21 Jelly Candy 抱枕」，只要消費滿300元可集一點，集滿10點起就能免費兌換。







特別的是，藏壽司3/29起在北中南四間門市「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」，改造成超萌「BT21」主題店，在候位區、座席區、甚至結帳櫃檯通通看得到超萌BT21身影，只要在這4間主題店依規定拍照打卡上傳IG或FB，就有機會獲得「BT21 hope in love」系列大抱枕，粉絲們美照準備拍起來。





藏壽司 BT21集點活動

活動期間：2024/03/29起，換完為止。

活動內容：至藏壽司單筆消費滿300元可集一點，集滿指定點數並依規定於社群打卡，可兌換指定贈品。

兌換門檻：

10點：BT21 旅行收納袋

13點：BT21 漂浮隨行杯

16點：BT21 Jelly Candy 抱枕



藏壽司 BT21主題店打卡活動

活動期間：2024/03/29-04/30

活動門市：BT21主題店（基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店）

活動方式：於BT21主題店打卡並依規定於FB、IG分享，有機會抽中「BT21 hope in love」系列大抱枕，款式隨機。



詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。