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芋頭控找阿嬤求救！穿「阿嬤紫外套」芋頭沙牛奶第二杯30元，高溫挑戰「穿阿嬤紫色外套」芋頭控跟他拼了。

2024-03-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：頃刻間、翻攝臉書 爆廢公社 人氣：584
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編輯 張人尹

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芋頭控要找阿嬤求救！芋頭控最喜歡的顏色，就是療癒的「芋頭紫色」，這次手搖杯品牌「頃刻間」為了跟芋頭控一起玩梗，除了推出芋頭沙牛奶第二杯30元，再加碼「穿指定Dresscode免費加料」限定優惠，讓芋頭控通通穿著「阿嬤紫外套」到士林夜市喝芋頭。

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頃刻間 芋頭沙牛奶優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

士林夜市話題飲品「頃刻間」，這次特別針對推出綿密、消暑的「芋頭沙牛奶」，使用特級芋頭高溫熬煮成泥，搭配鮮奶、冰塊打成芋泥鮮奶冰沙，保留芋頭香氣、鮮奶香氣以及綿密口感，芋頭控逛士林夜市超想帶兩杯邊走邊喝。
頃刻間 芋頭沙牛奶優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次頃刻間特別推出「芋頭沙牛奶」第二杯30元優惠，並且以紫色的芋頭作為聯想，活動期間只要穿著社群梗圖裡「每個阿嬤都有一件的紫外套」到門市消費，就可享有全品項免費加料優惠，活動期間3/25-3/31，正好高溫都來到26至30度，讓芋頭控再熱也要穿著阿嬤外套、喝冰涼的芋頭沙牛奶才過癮。
頃刻間 芋頭沙牛奶優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

頃刻間 芋頭沙牛奶優惠

活動期間：2024/03/25-03/31
活動內容：
1、「芋頭沙牛奶」第二杯30元。（原價L-75元/M-65元）
2、穿「阿嬤紫外套」，享全品項免費加料。
 

頃刻間 門市資訊

地址：台北市士林區小北街1號
電話：(02)2881-8619

詳細活動規範及供應情形，依 頃刻間 官方公告為準。

 

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