想要來一趟和別人都不同的日本旅行，就選新潟吧！位於佐渡北部山系最西端，最適合看夕陽的海景飯店「SADO RESORT HOTEL AZUMA」絕對是你旅遊新潟的飯店首選。2024年3月9日經翻修後重新開幕，現在正是去體驗全新裝修的好時機。

SADO RESORT HOTEL AZUMA

SADO RESORT HOTEL AZUMA位在新潟附近的佐渡島上，飯店全部的客房全都面向日本海，在客房內就能看到沉入日本海的夕陽美景。不只如此，飯店更設有多達5種美景浴池，可以從不同角度觀賞海景，並享受溫泉。同時，飯店的海景餐廳可遙望7000坪鋪張海景，在其中用餐絕對是不容錯過的體驗。建議交通方式是飛到大阪以後轉搭日本國內線，在新潟機場搭乘巴士到新潟港，前往宜人的佐渡島。



推薦閱讀：兵庫縣豪華露營GLAMP CABIN 東条湖・丹波篠山推出春季賞櫻提案，入住最美的賞花溫泉旅宿，拍出讓人羨慕的櫻花美照



▲圖片來源／サンフロンティア

海景客房

本次重新裝修的重點就是房內就能泡溫泉的海景客房。一旦踏入房間，房客將迎接具有和式風情的室內裝潢，浴室則放了一座高級的陶瓷浴缸，房客可以一面享受溫泉，一面聆聽海濤聲，沉浸在號稱「佐渡藍」的天空和海洋風景中。



▲圖片來源／サンフロンティア





客房

客房一致採用Simmons的雙人床，床寬120cm，供房客盡情翻身、側躺。在入睡之前，房客眼睛能夠觀賞夜晚的海波，鼻子能夠嗅到潮風的氣味，身體則能感受海洋的負離子，以上別緻的體驗都能引領房客進入舒適的夢鄉。



▲圖片來源／サンフロンティア





海景餐廳

真野灣和加茂湖的養殖牡蠣是佐渡的名產，肉質飽滿的牡蠣火烤以後十分美味，不只如此，餐廳內也提供時令魚、鰆魚佐春菊莎莎醬、鰆魚佐大蒜奶油醬油等。早餐是自助餐，房客可以在辦理入住手續時選擇。日本料理包含2種烤魚、湯豆腐、出湯玉子燒、佐渡海藻。西式則包含煎蛋卷、燉菜和迷你沙拉。



▲圖片來源／サンフロンティア





溫泉

通往海邊的露天溫泉是「相川長手岬溫泉」，泉質滑順且溫和。其中名為烏賊火的浴池在庭園內有一座石碑；另一座帆掛溫泉則可以看到七浦海岸的「帆掛岩」，十分特別。



▲圖片來源／サンフロンティア





夕陽海景



▲圖片來源／サンフロンティア

價格：2名成人一晚一間房間共45,352日圓起，一人約4,700台幣地址：新潟縣佐渡市相川大浦548-1交通方式：東京站JR上越新幹線新潟站下車，轉搭巴士於新潟港換渡輪