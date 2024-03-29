為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 百萬夕陽海景一晚只要7千元，客房內能泡湯看夕陽，新潟「SADO RESORT HOTEL AZUMA」就是輕奢旅遊首選。

百萬夕陽海景一晚只要7千元，客房內能泡湯看夕陽，新潟「SADO RESORT HOTEL AZUMA」就是輕奢旅遊首選。

2024-03-29 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：サンフロンティア 人氣：579
share
特派員 Trish

特派員 Trish

想要來一趟和別人都不同的日本旅行，就選新潟吧！位於佐渡北部山系最西端，最適合看夕陽的海景飯店「SADO RESORT HOTEL AZUMA」絕對是你旅遊新潟的飯店首選。2024年3月9日經翻修後重新開幕，現在正是去體驗全新裝修的好時機。

SADO RESORT HOTEL AZUMA

SADO RESORT HOTEL AZUMA位在新潟附近的佐渡島上，飯店全部的客房全都面向日本海，在客房內就能看到沉入日本海的夕陽美景。不只如此，飯店更設有多達5種美景浴池，可以從不同角度觀賞海景，並享受溫泉。同時，飯店的海景餐廳可遙望7000坪鋪張海景，在其中用餐絕對是不容錯過的體驗。建議交通方式是飛到大阪以後轉搭日本國內線，在新潟機場搭乘巴士到新潟港，前往宜人的佐渡島。

推薦閱讀：兵庫縣豪華露營GLAMP CABIN 東条湖・丹波篠山推出春季賞櫻提案，入住最美的賞花溫泉旅宿，拍出讓人羨慕的櫻花美照

▲圖片來源／サンフロンティア

海景客房

本次重新裝修的重點就是房內就能泡溫泉的海景客房。一旦踏入房間，房客將迎接具有和式風情的室內裝潢，浴室則放了一座高級的陶瓷浴缸，房客可以一面享受溫泉，一面聆聽海濤聲，沉浸在號稱「佐渡藍」的天空和海洋風景中。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

客房

客房一致採用Simmons的雙人床，床寬120cm，供房客盡情翻身、側躺。在入睡之前，房客眼睛能夠觀賞夜晚的海波，鼻子能夠嗅到潮風的氣味，身體則能感受海洋的負離子，以上別緻的體驗都能引領房客進入舒適的夢鄉。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

海景餐廳

真野灣和加茂湖的養殖牡蠣是佐渡的名產，肉質飽滿的牡蠣火烤以後十分美味，不只如此，餐廳內也提供時令魚、鰆魚佐春菊莎莎醬、鰆魚佐大蒜奶油醬油等。早餐是自助餐，房客可以在辦理入住手續時選擇。日本料理包含2種烤魚、湯豆腐、出湯玉子燒、佐渡海藻。西式則包含煎蛋卷、燉菜和迷你沙拉。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

溫泉

通往海邊的露天溫泉是「相川長手岬溫泉」，泉質滑順且溫和。其中名為烏賊火的浴池在庭園內有一座石碑；另一座帆掛溫泉則可以看到七浦海岸的「帆掛岩」，十分特別。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

夕陽海景


▲圖片來源／サンフロンティア




■飯店資訊
價格：2名成人一晚一間房間共45,352日圓起，一人約4,700台幣
地址：新潟縣佐渡市相川大浦548-1
交通方式：東京站JR上越新幹線新潟站下車，轉搭巴士於新潟港換渡輪
官方網站

加入窩客島line好友搶看限時優惠
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#新潟
morechevron_right
文章關鍵字
新潟 夕陽 溫泉 日本料理 more
延伸閱讀
東京近郊優美山景溫泉豪華露營在靜岡，伊豆地區豪華露營「中伊豆Fishing Resort Gran in」3月開放預約，懶人露營首選
 特派員 Trish
豪華包棟別墅在伊豆，「Suite Villa 伊豆高原 Ocean Terrace」坐擁海景、山景和溫泉，入住後都捨不得出門。
 特派員 Trish
日本訂房網票選一生必住的日本旅館，滿意度最高的露天溫泉旅館、海景旅館、都市夜景旅館就是這5間。
 特派員 Trish
伊豆半島最美的賞櫻渡假飯店！能免費漫步於800株河畔櫻花樹下，還能大吃美食和泡湯。
 特派員 Trish
泰國泰國餐廳 ocean sky pattaya｜融合大自然的美麗與文明的繁華 海上用餐小酌的特別體驗
 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up