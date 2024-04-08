近年大賣場「食物系抱枕」在社群掀起話題，抱枕或靠墊被做成擬真、可愛的食物造型，讓許多吃貨忍不住想抱著睡覺，感覺會做個香香的好夢。這次家樂福特別推出「台式點心」系列靠墊，主打「只萌你心、不胖你身」，吃貨整套都想搬回家，睡午覺和下午茶一次搞定。



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家樂福「台式點心」系列靠墊，在3/26～4/8期間限定、限量開賣，把經典的甜點、點心做成Q萌造型靠墊，一次推出6款造型，包含經典圓潤的「白色包子」、一整籠的「小籠包、鮮肉蒸餃」造型，還有眼睛表情和小小手腳的「珍珠奶茶、烤饅頭、香菇包、章魚丸子」等不同選擇，有點呆萌、有點ㄎㄧㄤ的表情，最低199元起就能抱回家。







除了超萌點心抱枕吸引話題，家樂福這次也為了慶祝35週年，特別推出點數抽獎活動回饋粉絲，在活動期間3月27日到4月9日，只要在家樂福全實體門市與線上平台(APP&購物)單筆消費滿2,000元，有機會抽中10,000,000點紅利點數，其中紅利點數300點折抵1元消費，換算下來價值達新台幣33333元，揪媽媽阿姨一起買起來。





家樂福「台式點心」系列靠墊

販售期間：3/26～4/8，限量開賣。

售價：

珍珠奶茶 靠墊：399元

包子靠墊：399元

烤饅頭靠墊：249元

小籠包靠墊：199元

鮮肉蒸餃靠墊：199元

香菇包靠墊：399元

章魚丸子靠墊：299元