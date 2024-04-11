可樂果縮水，更欠買！經典國民零嘴系列「可樂果、卡廸那德州薯條」，許多人從小吃到大，不只是當點心吃、，更多人會當宵夜吃，或者追劇、打遊戲配著吃才對味。這次聯華食品「可樂果、卡廸那德州薯條」兩大零食同步推出迷你版新規格，不只包裝縮小，內容也縮小超過60%，就是讓你不用手捏著吃，直接整包往嘴裡倒。



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全新規格「Mini可樂果」為了讓人追劇、打遊戲吃零食更方便，特別設計縮小版尺寸，包裝改以長型、手掌大的隨身包設計，內容物「可樂果」本身更是每一顆都只有原來的四分之一，直接倒著吃更爽。特別的是，「Mini可樂果」規格更推出限定版風味「檸檬辣雞翅口味、香脆麵口味」，鐵粉要嚐鮮。





此外，鹹甜番茄風味、馬鈴薯香氣的「卡廸那德州薯條」這次也被縮小了，把經典的招牌「中空薯條」直接縮小60%，每一條的長度剩下2公分，讓人整把倒進嘴裡吃，口感更酥脆。縮小版的「卡廸那德州薯條」也有濃厚茄汁、湖鹽海苔2種口味選擇，小包裝更方便吃，而且也降低吃零食的罪惡感，無論追劇、打遊戲都能吃起來。





特別的是，「可樂果」本次同步與威剛科技旗下電競品牌XPG再度跨界合作，除了推出聯名限定包裝之外，即日起至6/28止，只要在各通路買「可樂果全系列」並且依可樂果官方規定登錄發票，即可參加抽獎活動。有一灰抽中價值7萬元的 X PG XENIA 15KC電競筆電，以及電競滑鼠、電競耳機等好禮，揪團掃貨開吃。



聯華食品 可樂果、卡廸那零食迷你包新品

販售通路：各大便利商店、全聯門市、各大量販店、聯華官網



販售價格、優惠活動供應情形，依各通路官方公告為準。