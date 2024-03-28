桃園人快衝去吃99元拉麵！被網友稱為大蒜才是本體、鐵板炒飯才是王道的「花月嵐」，是許多台灣人人生中的第一碗拉麵啟蒙，以經典大蒜豚骨拉麵和特製鐵板炒飯，在全台各地擄獲一票鐵粉。這次，以全新型態回歸新光桃園站前店，開幕首日祭出99元拉麵優惠，號召桃園拉麵控一起來共襄盛舉。







生大蒜、辣韭菜無限續加的花月嵐，即便是在眾多拉麵職人店圍攻下，依然在拉麵控心中有著不可抹滅的經典，招牌人氣款「大蒜拳骨拉麵」，使用豬前腿骨、大量的大蒜和日本豬背精華油脂，以特殊製法熬煮成秘傳湯頭。而懂吃的饕客，也會為了一盤滋滋作響、香氣四溢的鐵板炒飯前去用餐。重口味的話，一定要再配上免費無限加的「生鮮大蒜、花月嵐黑胡椒、嗆辣韭菜」，風味更顯。







如今，以Food Court新型態重返新光三越桃園站前店地下一樓，設計全新「小盛拉麵定食組合」系列，有拉麵x豬排定食、拉麵x唐揚雞定食、拉麵x可樂餅定食，雙主餐讓人不用再選擇障礙發作。並於3/28開幕首日推出99元大蒜拳骨拉麵優惠，限量僅有50位名額，要趁早去排隊。同時，還有套餐免費升級、送金黃薯條、10元加購配餐飲料等加碼優惠。



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花月嵐拉麵新光桃園站前店

地址：桃園市桃園區中正路19號

開幕日：2024/3/28



花月嵐拉麵新光桃園站前店 開幕優惠

1、3/28開幕首日，限量50名大蒜拳骨拉麵半價99元。

2、3/28開幕當天點拉麵定食，送「套餐免費升級券」乙張(價值$75) ※限量50張，送完為止。

3、4/1~6/30凡出示學生證，點2份主餐或定食，送「金黃薯條」乙份(價值$70)

4、憑外帶DM活動截角，享10元加購<糖心蛋、玉米粒、可口可樂、檸檬紅茶 4擇1>※限量500張DM，發完為止。