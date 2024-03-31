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玉米濃湯冰沙不騙人！日出茶太「黃金玉米濃湯冰沙」買一送一、再送整根玉米，愚人節限定「玉米濃湯冰沙」獵奇開喝。

2024-03-31 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：日出茶太 人氣：729
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編輯 張人尹

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玉米濃湯手搖杯，到底是甜的、還是鹹的！日出茶太曾經在愚人節推出限定飲料「黃金玉米濃湯冰沙」，以超獵奇的鹹甜風味，搭配冰沙口感，讓飲料控忍不住想喝喝看。這次「黃金玉米濃湯冰沙」在4/1愚人節強勢回歸，全台日出茶太同步開賣，並且加碼「買一送一、再送一整根玉米」挑戰最狂愚人節話題。

推薦閱讀：茶湯會買一送一！茶湯會無咖啡因「黃金蕎麥」連續30挑戰買一送一，姓名對中「蕎姐、麥哥」蕎麥9折開喝。
日出茶太 黃金玉米濃湯冰沙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

日出茶太愚人節限定飲料「黃金玉米濃湯冰沙」，把經典的玉米濃湯變成冰沙，保留奶香、玉米香氣，並且搭配鹹香起司奶蓋、金黃Q彈粉條，以及黑胡椒粒，從口感、風味上都像玉濃湯致敬。這次「黃金玉米濃湯冰沙」自4/1起強勢回歸，全台門市通通買得到。
日出茶太 黃金玉米濃湯冰沙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，在4/1當天只要到日出茶太門市買「黃金玉米濃湯冰沙」，可享同品項規格「買一送一」優惠，並且再加碼送新鮮玉米乙根（未煮熟），讓飲料控帶回家，晚餐加菜。除此之外，4/1-4/5期間加入日出茶太LINE會員，新會員送「新品折20元券」乙張，而全部會員也能獲得「新品買一送一券」乙張，讓人買一送一喝不停。
日出茶太 黃金玉米濃湯冰沙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

日出茶太 黃金玉米濃湯冰沙

販售日期：2024/04/01-04/30
售價：街邊店70元(杯) /商場價75元(杯)
優惠活動：4/1當天到日出茶太門市，買「黃金玉米濃湯冰沙」享買一送一，再加碼限量送新鮮玉米乙根（未煮熟）。

詳細活動規範及供應情形，依 日出茶太 官方公告為準。

 

 

 

 

 

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