肯德基6塊雞、6顆蛋撻打6折！為了慶祝清明連假，肯德基特別祭出多達9款限定優惠組合，讓人不管是祭祖好準備、還是回老家揪團吃雞，通通都能搶先訂一波。其中，本次優惠主推超人氣「炸雞+蛋撻」6折套餐，以及「蛋撻+紅茶」63折下午茶，即日起就能線上先買起來。



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看準清明連假話題，肯德基特別推出9大優惠套餐組合，首推「清明優惠桶餐」，其中包含「6塊咔啦炸雞+6顆原味蛋撻」6折優惠419元，不管跟誰吃、多少人吃，就先點起來就對了。此外還有人氣下午茶組合「6顆原味蛋撻+3杯熱紅茶」63折244元，吃份下午茶直接現省143元。





肯德基同時也針對不同用餐需求，推出「一人獨享餐」152元起，以及「多人共享餐」419元起，每份都包含脆雞或雞腿堡，搭配點心副食、飲料，吃得到超人氣「青花椒香麻脆雞、咔拉雞腿堡」等人氣品項，只要滿額399元就幫你免運送到家。







肯德基 清明連假優惠整理

預購期間：3/28-3/29 及 4/1-4/3

開賣時間：3/30-3/31 及 4/4-4/7

全優惠網址：https://walkr.tw/1LJpFlh1

推薦套餐及優惠代碼：

清明優惠桶餐：419元

優惠代碼：40586

套餐內容：咔啦脆雞x6 + 原味蛋撻x6



點心超省吃：244元

優惠代碼：40427

套餐內容：原味蛋撻禮盒x1 + 熱紅茶x3



一人獨享餐：152元

優惠代碼：40432

套餐內容：咔啦雞腿堡x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 百事可樂(小) x1



一人獨享餐：182元

優惠代碼：40483

套餐內容：咔啦脆雞x1 + 青花椒香麻脆雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 百事可樂(小) x1



多人共享餐：419元

優惠代碼：50411

套餐內容：咔啦雞腿堡x3 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(小)x3 + 百事可樂(瓶) x1



多人共享餐：1114元

優惠代碼：50413

套餐內容：咔啦脆雞x6 + 青花椒香麻脆雞x6 + 上校雞塊分享盒x1 + 香酥脆薯(中)x3 + 原味蛋撻禮盒x1 + 雙色轉轉QQ球x1 + 百事可樂(瓶) x1