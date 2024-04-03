為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 肯德基6折套餐搶起來！肯德基「6炸雞+6蛋撻」6折套餐開賣，清明連假限定「肯德基蛋撻優惠」現省143元。

肯德基6折套餐搶起來！肯德基「6炸雞+6蛋撻」6折套餐開賣，清明連假限定「肯德基蛋撻優惠」現省143元。

2024-04-03 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：697
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

肯德基6塊雞、6顆蛋撻打6折！為了慶祝清明連假，肯德基特別祭出多達9款限定優惠組合，讓人不管是祭祖好準備、還是回老家揪團吃雞，通通都能搶先訂一波。其中，本次優惠主推超人氣「炸雞+蛋撻」6折套餐，以及「蛋撻+紅茶」63折下午茶，即日起就能線上先買起來。

推薦閱讀：吃到飽150元！牛角燒肉、温野菜「兒童節吃到飽」150元起吃到飽，兒童節小朋友燒肉吃到飽、火鍋吃到飽約衝。
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

看準清明連假話題，肯德基特別推出9大優惠套餐組合，首推「清明優惠桶餐」，其中包含「6塊咔啦炸雞+6顆原味蛋撻」6折優惠419元，不管跟誰吃、多少人吃，就先點起來就對了。此外還有人氣下午茶組合「6顆原味蛋撻+3杯熱紅茶」63折244元，吃份下午茶直接現省143元。
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基同時也針對不同用餐需求，推出「一人獨享餐」152元起，以及「多人共享餐」419元起，每份都包含脆雞或雞腿堡，搭配點心副食、飲料，吃得到超人氣「青花椒香麻脆雞、咔拉雞腿堡」等人氣品項，只要滿額399元就幫你免運送到家。
肯德基X青花驕 聯名新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 富貴開運金沙雞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

肯德基 清明連假優惠整理

預購期間：3/28-3/29 及 4/1-4/3
開賣時間：3/30-3/31 及 4/4-4/7
全優惠網址：https://walkr.tw/1LJpFlh1
推薦套餐及優惠代碼：
清明優惠桶餐：419元
優惠代碼：40586
套餐內容：咔啦脆雞x6 + 原味蛋撻x6

點心超省吃：244元
優惠代碼：40427
套餐內容：原味蛋撻禮盒x1 + 熱紅茶x3

一人獨享餐：152元
優惠代碼：40432
套餐內容：咔啦雞腿堡x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 百事可樂(小) x1

一人獨享餐：182元
優惠代碼：40483
套餐內容：咔啦脆雞x1 + 青花椒香麻脆雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 百事可樂(小) x1

多人共享餐：419元
優惠代碼：50411
套餐內容：咔啦雞腿堡x3 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(小)x3 + 百事可樂(瓶) x1

多人共享餐：1114元
優惠代碼：50413
套餐內容：咔啦脆雞x6 + 青花椒香麻脆雞x6 + 上校雞塊分享盒x1 + 香酥脆薯(中)x3 + 原味蛋撻禮盒x1 + 雙色轉轉QQ球x1 +  百事可樂(瓶) x1

 

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#肯德基
morechevron_right
文章關鍵字
肯德基 清明節 優惠 炸雞 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up