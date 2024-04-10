奶茶控專屬的不宿醉飲料！手搖杯「0酒精」微醺飲料近年話題度高，先前有許多飲料店以「0酒精啤酒」結合手搖飲料，讓人享受微醺感，但不怕還要上班或開車。這次經典花磚手搖杯「春芳號」更推出升級版「無酒精威士忌奶茶」，以濃醇的威士忌香氣，搭配療癒奶茶，讓人就算還在上班也可以享受小舒壓時光。



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無酒精調飲就是讓人「喝氣氛、喝感覺」，春芳號近期推出新品「威士忌奶茶」，雖然名稱上沒有特別說明，但其實是0酒精調飲，使用春芳號招牌奶茶/拿鐵作為基底，搭配0酒精威士忌特調，沒有酒精濃度、但保留香氣風味，讓人不怕等下還要上班、還要開車，隨時隨地照樣開喝。





看準「辦公室訂飲料」的商機，春芳號也特別自即日起至4/30推出優惠，除了線上點單享「買八送一」之外，如果派出同事到門市現場點餐，還可享有新品「威士忌奶茶/拿鐵」加購價7折優惠，最低一杯46元就能開喝，辦公室集體微醺、偽醺很可以。





春芳號 威士忌奶茶（無酒精）

售價：原價65元

優惠活動：4/30前至門市消費，享「威士忌奶茶/拿鐵」加購優惠7折（46元）。



詳細活動規範及供應情形，依 春芳號 官方公告為準。