不多說、不解釋，這一次不是NG下殺，哈根達斯（Häagen-Dazs）首次在台灣推出破盤下殺優惠，6品脫的哈根達斯冰淇淋999元，即期良品每品脫(約473ml)限時優惠167元，台北場就在春大直食尚廣場、台中場在日曜天地OUTLET聯手14天限時下殺。



推薦閱讀：八方鍋貼送酸辣湯！八方雲集「買鍋貼送酸辣湯、玉米湯」快閃3天吃起來，最對味「八方雲集水餃+酸辣湯」組合吃法吃不膩。





這一次哈根達斯即期良品為兩個月最佳賞味效期，台中場在日曜天地OUTLET，3/29（週五）開放預購，4/1日（週一）全面開賣，台北場則是選在台北春大直4/1、兩地同步開賣。此外，正常最佳賞味效期的哈根達斯6品脫組同步5.5折優惠，並且七種經典口味。





此外，這次活動提供多種人氣經典口味，哈根達斯即期良品6入組（香草2、巧克力2、比利時巧克力*2）、哈根達斯特選優惠6入組（草莓、香草、比利時巧克力、淇淋巧酥、夏威夷果仁、蘭姆葡萄），以及台北限定的兩款7吋冰淇淋蛋糕，甜點控、冰淇淋控一定不能錯過。









Häagen-Dazs哈根達斯限時下殺優惠

活動期間：4/1(一)-4/14(日)

網路最後訂購日：4/13(六)23:59前

優惠品項：

哈根達斯即期6品脫組 優惠價：$999(4.6折) / 原價：$2,154；口味：香草*2、巧克力*2、比利時巧克力*2

哈根達斯特選6品脫組 優惠價：$1,436(5.5折) / 原價：$2,604；口味：草莓、香草、比利時巧克力、淇淋巧酥、夏威夷果仁、蘭姆葡萄

台北限定-哈根達斯7吋冰淇淋蛋糕 優惠價$1,600 (6.4折) / 原價$2,480；款式：迪士尼福到翁、愛的禮物



Häagen-Dazs哈根達斯優惠購買方式

購買方式：

1、線上預購或現場購買

2、3/29(五)開放預購、4/1(一)開放自取

3、線上購買網址：https://bit.ly/4cKmsqH

取貨資訊：

台北取貨點 / 地點：春大直食尚廣場 1F 時間：11:00-22:00 最後取貨日：4/14(日)21:30

台中取貨點 / 地點：日曜天地OUTLET B2電梯口 時間：13:00-19:00 最後取貨日：4/14(日)19:30

