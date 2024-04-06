飛渡假先筆記！馬來西亞「檳城」，或者說「喬治市、喬治敦」是許多人度假規劃行程的熱點之一，有華航、星宇直飛航班，從桃園出發4個半小時就到。許多人都會去檳城「吃叻沙、買榴槤」，但近年更多了許多好拍、好逛行程推薦，看完又有理由搶機票飛一波。
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馬來西亞是近年許多台灣人旅遊的熱門地點之一，因為地理位置近、華人區語言方便，而且能享受到濃濃南洋風情，不只是觀光景點拍美照、可以大吃南洋美食也是一大原因。馬來西亞觀光局統計，台灣人在疫情前後，到馬來西亞旅遊的人數增加33％，而且2024年持續增加中，IG美照也越來越多。
為了讓人出遊之前先做好筆記，這次特別推薦馬來西亞檳城近期熱門話題、熱門玩法。其中，近年「升旗山」是一大熱點，擁有1.3億年歷史的雨林中，一定要去「升旗山纜車」、以及環形的「Crutis Crest樹頂步道」，走一圈360度，由高處俯視雨林美景。此外還有檳城島嶼的另一面「浮羅山背」也是近年人氣景點，必拍美景包含青蛙山（Frog Hill）、威省的甘榜亞貢（Kampung Agong）巨型鳥巢，IG美照就靠它。
目前從桃園直飛檳城的飛機，華航每天1個航班、星宇每週4個航班，大約4.5小時左右就能抵達。檳城旅遊局也預告，目前也規劃與華航、星宇洽談增班事宜，首先希望針對季節性增班，如農曆新年期間、以及學生返鄉需求，也希望讓到檳城的遊客可以更方便、想衝就買機票飛起來。
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