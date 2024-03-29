默默就很多分店的七盞茶，為了搶攻4/1連假商機，七盞茶特別推出「復古抽抽樂」活動送好禮限時活動，就是要手搖杯控有喝到賺到的感覺。同時，4/7「好友日活動」主打手作特調「蜂蜜烏龍」飲品優惠，用甜甜的蜂蜜味配上指定77折活動，整杯就更好喝了。



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人氣手搖飲品牌「七盞茶」一起找回童年、發現樂趣。「復古抽抽樂」活動從4/1-4/6期間，只要到門市購買「大杯七盞茗茶系列」，再搭配其他類別的大杯飲品就能參加抽抽樂活動，抽出號碼後可現場兌換獎品、保證不會太玄，獎項包含了，大杯古早冬瓜茶、免費加料1次白玉/仙草凍、七盞茗茶系列折扣。





此外，為了拉近交情，七盞茶加碼在4/7「好友日」推出七七折優惠，只要加入七盞茶官方LINE好友，就可享有「七盞茶好友價」，到門市現場購買大杯「蜂蜜烏龍」，享有77折優惠，有優惠、保證不玄，一定好喝、搶攻手搖杯控的必喝清單。





保證不玄 七盞茶復古抽抽樂

活動走期：2024/04/01(一)至2024/04/06(六)

活動辦法：於活動期間，至門市現場購買A+B品項，即可參加復古抽抽樂活動，抽出的號碼可現場兌換相對應獎品。

A品項：大杯七盞茗茶系列

B品項：其他類別，任一大杯飲品



七盞茶4月好友日蜂蜜烏龍77折

活動走期：4/7(日)，僅一日。

活動品項：蜂蜜烏龍

活動辦法：加入七盞茶官方LINE好友，可於七盞茶每月好友日享有「七盞茶好友價」，4月7日至門市現場購買大杯蜂蜜烏龍，享有77折優惠。