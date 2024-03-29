梗圖實體化！珍煮丹的「黑糖珍珠」，這次真的變成佛珠了，為了4/1愚人節話題，手搖杯「珍煮丹」特別以經典、招牌、祖傳的「黑糖珍珠」作為靈感，推出超限量周邊「回魂佛珠－真祖丹」，4/1準時開賣，讓珍珠控真的把黑糖珍珠戴在手上走。
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誰說愚人節只能喝珍珠水，珍煮丹這次特別為珍珠控，特別打造專屬的「回魂佛珠」，模擬黑糖珍珠造型，打造整串佛珠，而且簡介煞有其事的描述「這串佛珠由真祖丹用黑糖精煉5560天煉製而成，輕觸即回魂精神，工作笑率100分」讓粉絲們看到笑出來。愚人節限定「回魂佛珠」在4/1於珍煮丹粉專開限時預購，限量41條，粉絲一定要搶。
除此之外，珍煮丹門市供應的輕食烤吐司系列，這次也推出愚人節限定版「失憶吐司」。如果是多啦A夢鐵粉，一定知道經典的道具「記憶吐司」，把帶有文字的吐司吃下去就能通通記起來，而這次珍煮丹的「失憶吐司」，就是上面文字通通不見的「空白烤吐司」，讓人好氣又好笑。
珍煮丹 愚人節回魂佛珠
販售時間：4/1早上11:41分準時預購
預購方式：珍煮丹官方粉絲團
珍煮丹 愚人節失憶吐司
售價：＄32 / 份 （全台輕食門市皆有販售）