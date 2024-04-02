乖乖限定卡回來了！台灣人的集體信仰「綠色乖乖」就是有讓機器乖乖聽話的神秘魔力，乖乖週邊小物近年也都讓粉絲買到斷貨。這次「乖乖-奶油椰子口味icash2.0」在4/2起開賣，還原綠色乖乖經典太空包裝，工程師揪團集體下單，隨身帶著、到處都乖乖。



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icash卡新造型「乖乖-奶油椰子口味icash2.0」，把經典台灣零嘴完美還原，無論是綠色太空包造型、乖乖經典圖案、以及留空的寫字欄位，與乖乖零食包裝相似度99％，除此之外，在其中還有顆粒設計，搖晃能感覺到真的有乖乖在包裝裡，細節感拉滿。





這次「乖乖-奶油椰子口味icash2.0」在4/2起於7-ELEVEN、7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購同步開賣，並且即日起在momo購物網、PChome 24h購物更搶先開賣限定「零食+icash2.0」組合箱，其中momo限定的「乖乖乖乖乖乖骰子箱造型icash組」更是讓粉絲看到忍不住唱出來。







乖乖-奶油椰子口味icash2.0 販售資訊

上市日期：2024/04/02起

販售通路：7-ELEVEN、7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購

售價：門市350元/現上385元