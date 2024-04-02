為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 生活 > 乖乖限定卡回來了！工程師掃貨「乖乖icash2.0」4/2起開賣，線上搶先買「乖乖乖乖乖乖骰子箱造型icash組」這串有聲音。

乖乖限定卡回來了！工程師掃貨「乖乖icash2.0」4/2起開賣，線上搶先買「乖乖乖乖乖乖骰子箱造型icash組」這串有聲音。

2024-04-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：icash2.0 人氣：434
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

乖乖限定卡回來了！台灣人的集體信仰「綠色乖乖」就是有讓機器乖乖聽話的神秘魔力，乖乖週邊小物近年也都讓粉絲買到斷貨。這次「乖乖-奶油椰子口味icash2.0」在4/2起開賣，還原綠色乖乖經典太空包裝，工程師揪團集體下單，隨身帶著、到處都乖乖。

推薦閱讀：信義區新百貨來了！隱藏版新百貨「吉祥道」萌系鼠鼠快閃店搶先開幕，助六快閃店、萬秀洗衣店、COFFEE LAW一次朝聖。
乖乖-奶油椰子口味icash2.0 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

icash卡新造型「乖乖-奶油椰子口味icash2.0」，把經典台灣零嘴完美還原，無論是綠色太空包造型、乖乖經典圖案、以及留空的寫字欄位，與乖乖零食包裝相似度99％，除此之外，在其中還有顆粒設計，搖晃能感覺到真的有乖乖在包裝裡，細節感拉滿。
乖乖-奶油椰子口味icash2.0 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次「乖乖-奶油椰子口味icash2.0」在4/2起於7-ELEVEN、7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購同步開賣，並且即日起在momo購物網、PChome 24h購物更搶先開賣限定「零食+icash2.0」組合箱，其中momo限定的「乖乖乖乖乖乖骰子箱造型icash組」更是讓粉絲看到忍不住唱出來。
乖乖-奶油椰子口味icash2.0 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
乖乖-奶油椰子口味icash2.0 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

乖乖-奶油椰子口味icash2.0 販售資訊

上市日期：2024/04/02起
販售通路：7-ELEVEN、7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購
售價：門市350元/現上385元

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#乖乖
morechevron_right
文章關鍵字
乖乖 工程師 嗶嗶卡 icash
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up