愚人節就是要惡搞玩一下！頂呱呱睽違三年再度和點點心聯名，推出愚人節限定餐點，在前幾天雙方粉絲團已經隔空對罵、引起話題，今日終於正式公佈將在4/1~/4/7期間祭出愚人節限定聯名餐，將經典呱呱包和豬仔包變成意想不到的獵奇口味，快買來嚇朋友。
台灣速食炸雞霸主「頂呱呱」與台灣超人氣港式點心專賣店「點點心」這次聯名以互看不爽、大鬧對方為主題，不僅在粉絲團雙開戰互罵，點點心還將頂呱呱的招牌「呱呱包」油飯內餡換做空無一物的白色麻糬球，猶如麻糬版「膨風呱呱包」，但外觀和經典款長的一模一樣，讓不知情的人一口咬下驚嚇到。而頂呱呱更是不留情面，一拳就把點點心人氣王「豬仔流沙包」打扁，內餡也換成綿密豆沙餡。
除了搞怪呱呱包和消風豬仔包之外，頂呱呱也推出兩款辣味點心，使用點點心功夫XO醬拌入香菇糯米油飯，再塞進炸雞皮中，帶有鹹香海味XO醬將呱呱包再升級。另一款則是「椒麻地瓜薯條」，台農57號香綿的黃金地瓜撒上獨門椒麻粉，甜甜辣辣滋味超過癮。並推出四款套餐組合優惠，只賣7天一定要吃到。
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頂呱呱Ｘ點點心聯名愚人節餐點、售價
XO醬呱呱包 $75/顆
椒麻地瓜條 $65/份
燙燙流沙球 $72/兩入
頂呱呱Ｘ點點心聯名愚人節套餐
活動日期：2024年04月01日(一)～2024年04月07日(日)
活動辦法：
1、愚情未了聯名餐 特價119元
內容物：膨風呱呱包２顆、消風豬仔包２顆 ※頂呱呱/點點心每店每日限量售完為止。
XO聯名組合餐
活動日期：2024年04月08日(一)～售完為止
活動辦法：
1、辣味獨享餐 售價$199(原價$247)
內容物：XO醬呱呱包x1+椒麻地瓜薯條x1+燙燙流沙球x2顆+35元飲品x1
2、頂點重量餐 售價$249(原價$307)
內容物：XO醬呱呱包x1+原味炸雞x1+椒麻地瓜薯條x1+燙燙流沙球x2顆+35元飲品x1
3、派對組合餐 售價$599(原價$788)
內容物：XO醬呱呱包x4+原味炸雞x2+原味雞腿x2+椒麻地瓜薯條x1+燙燙流沙球x4顆+可樂1.25Lx1
4、頂點套餐(點點心獨家販售) 售價$209
內容物：XO醬呱呱包x2+椒麻地瓜薯條x1