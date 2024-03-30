日本美食控最愛的SOGO日本展又來了！春季限定「SOGO日本北海道展」於即日起至4/7快閃登場，號召上百家北海道及日本各地人氣甜點、海鮮及工藝品品牌齊聚東區SOGO忠孝館，其中有17家初登場與16家美食實演，讓人逛一圈胖3公斤離場。
以乳製品聞名的北海道物產，此次首度請到當地濃醇香的起司蛋糕名店「FAKE surprisesweets、FROMAGEの杜」初登場，100%使用北海道牛乳製作而成，是起司控吃過就愛上的經典。新千歲機場限定的人氣伴手禮「KINOTOYA開拓の詩」，則是推出SOGO獨家限定「三層巧克力餅乾」。而邊走邊吃的甜點也有首次登場的「廣島 櫟」鬆餅、「岡山 多嘉屋」道明寺櫻餅及草莓大福。各式各樣日本美食齊聚，讓你失心瘋買爆。
這次日本展除了初登場甜點之外，京都70年老店「江戶川鰻重」也快閃到台灣，日本職人現烤的鰻魚飯、蒲燒鰻串，在台北東區就吃得到。而人氣回歸的大阪名店「ガンジー俱樂部」也帶來咖哩麵包等口味，現炸的美味讓人口直流。每次日本展必買的「柳月年輪蛋糕」、「福砂屋長崎蛋糕」等也通通都有。
特別邀請日本傳統工藝品的最大出產地「北陸三縣」福井、石川及富山來台參展，其中當地職人-岡田禎介及天野真一來台，帶來著名的輪島塗飾皿、漆磨杯等工藝品。在11樓處還將金澤市最古老的神社「石浦神社」搬到SOGO，2300年歷史的神社，以保佑戀愛最為靈驗，此次特別來到SOGO進行結緣之旅，給您沉浸式體驗。
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SOGO日本北海道展 活動資訊
日期：3/22(五)~4/7(日)
地點：SOGO忠孝館12F活動會館
SOGO日本北海道展 初登場必買款
北海道 FROMAGEの杜 粉雪起司蛋糕 售價860元
北海道FAKE suprisesweets 起司蛋糕BOX(黃) 售價890元/盒
岐阜 森白製果 鮮蝦明太子美乃滋米果 售價280元/包
長崎 みろくや 長崎皿烏龍巧克力 售價300元/6個入
福岡 茅乃舍 柴魚昆布高湯包 售價870元/30入
廣島 櫟 鬆餅(廣島檸檬) 售價150元/個
岡山 星の鄉 日本西条柿子乾 售價2500元/串
北海道 柳月 期間限定-草莓口味 三方六 年輪蛋糕 售價499元/盒
SOGO日本北海道展 必吃現做美食
京都 江戶川 鰻重(大) 原價800元/份 特價680元/份
三重 伊勢うどん伊勢烏龍麵 售價200元/份
岡山 多嘉屋 道明寺櫻餅 售價105元/個、草莓大福 售價120元/個
大阪 ガンジー俱樂部 咖哩麵包(原味/激辛) 售價80元/個