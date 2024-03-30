日本美食控最愛的SOGO日本展又來了！春季限定「SOGO日本北海道展」於即日起至4/7快閃登場，號召上百家北海道及日本各地人氣甜點、海鮮及工藝品品牌齊聚東區SOGO忠孝館，其中有17家初登場與16家美食實演，讓人逛一圈胖3公斤離場。







以乳製品聞名的北海道物產，此次首度請到當地濃醇香的起司蛋糕名店「FAKE surprisesweets、FROMAGEの杜」初登場，100%使用北海道牛乳製作而成，是起司控吃過就愛上的經典。新千歲機場限定的人氣伴手禮「KINOTOYA開拓の詩」，則是推出SOGO獨家限定「三層巧克力餅乾」。而邊走邊吃的甜點也有首次登場的「廣島 櫟」鬆餅、「岡山 多嘉屋」道明寺櫻餅及草莓大福。各式各樣日本美食齊聚，讓你失心瘋買爆。







這次日本展除了初登場甜點之外，京都70年老店「江戶川鰻重」也快閃到台灣，日本職人現烤的鰻魚飯、蒲燒鰻串，在台北東區就吃得到。而人氣回歸的大阪名店「ガンジー俱樂部」也帶來咖哩麵包等口味，現炸的美味讓人口直流。每次日本展必買的「柳月年輪蛋糕」、「福砂屋長崎蛋糕」等也通通都有。





SOGO日本北海道展 活動資訊

日期：3/22(五)~4/7(日)

地點：SOGO忠孝館12F活動會館



SOGO日本北海道展 初登場必買款

北海道 FROMAGEの杜 粉雪起司蛋糕 售價860元

北海道FAKE suprisesweets 起司蛋糕BOX(黃) 售價890元/盒

岐阜 森白製果 鮮蝦明太子美乃滋米果 售價280元/包

長崎 みろくや 長崎皿烏龍巧克力 售價300元/6個入

福岡 茅乃舍 柴魚昆布高湯包 售價870元/30入

廣島 櫟 鬆餅(廣島檸檬) 售價150元/個

岡山 星の鄉 日本西条柿子乾 售價2500元/串

北海道 柳月 期間限定-草莓口味 三方六 年輪蛋糕 售價499元/盒



SOGO日本北海道展 必吃現做美食

京都 江戶川 鰻重(大) 原價800元/份 特價680元/份

三重 伊勢うどん伊勢烏龍麵 售價200元/份

岡山 多嘉屋 道明寺櫻餅 售價105元/個、草莓大福 售價120元/個

大阪 ガンジー俱樂部 咖哩麵包(原味/激辛) 售價80元/個



