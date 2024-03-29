海尼根真的是很讓人喜歡的啤酒之一，先不論口感、香氣，就單單每一次推出的周邊小物，都會讓人覺得「實用」到爆炸，也因為這樣的特殊「好用」屬性，讓許多海尼的粉絲、小物控，只要發現有限定周邊小物的資訊，都會立即衝、立刻買，就怕晚一步買不到了。



推薦閱讀：信義區新百貨來了！隱藏版新百貨「吉祥道」萌系鼠鼠快閃店搶先開幕，助六快閃店、萬秀洗衣店、COFFEE LAW一次朝聖。







這一次海尼根2024年全新年度企劃「Afterwork By Heineken」不只是找來了創作歌手ØZI、社群名人莫莉Molly、擁有百萬頻道訂閱的The DoDo Men嘟嘟人，一同合作、成為品牌摯友，同時還推出了首波春遊小物，並以海尼根0.0零酒精330ml為主打，不用集點、不用掃碼、買就送。







海尼根表示，全新的「Afterwork By Heineken」首發春遊小物、要應援你粉絲們的下班生活，即日至全家便利商店或OK 超商購買海尼根0.0零酒精330ml 六入組，就可以獲得手提整理盒，4月起至7-11統一超商或萊爾富購買海尼根0.0零酒精330ml 六入組，則可獲得海尼根野餐墊（有春遊款、啤酒款兩款，款式隨機）。





海尼根限量春遊組 7-11統一超商獨家活動辦法

活動期間：4/3-4/30

活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得春遊野餐墊



海尼根限量春遊組 7-11統一超商、萊爾富活動辦法

活動期間：7-11統一超商: 4/3-4/30、萊爾富: 5/1-5/28

活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得啤酒野餐墊



海尼根限量春遊組 全家活動辦法

活動期間：3/20-4/16

活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得迷你手提整理盒



海尼根限量春遊組 OK 超商活動辦法

活動期間：4/4-5/1

活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得迷你手提整理盒