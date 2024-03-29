海尼根真的是很讓人喜歡的啤酒之一，先不論口感、香氣，就單單每一次推出的周邊小物，都會讓人覺得「實用」到爆炸，也因為這樣的特殊「好用」屬性，讓許多海尼的粉絲、小物控，只要發現有限定周邊小物的資訊，都會立即衝、立刻買，就怕晚一步買不到了。
推薦閱讀：信義區新百貨來了！隱藏版新百貨「吉祥道」萌系鼠鼠快閃店搶先開幕，助六快閃店、萬秀洗衣店、COFFEE LAW一次朝聖。
這一次海尼根2024年全新年度企劃「Afterwork By Heineken」不只是找來了創作歌手ØZI、社群名人莫莉Molly、擁有百萬頻道訂閱的The DoDo Men嘟嘟人，一同合作、成為品牌摯友，同時還推出了首波春遊小物，並以海尼根0.0零酒精330ml為主打，不用集點、不用掃碼、買就送。
海尼根表示，全新的「Afterwork By Heineken」首發春遊小物、要應援你粉絲們的下班生活，即日至全家便利商店或OK 超商購買海尼根0.0零酒精330ml 六入組，就可以獲得手提整理盒，4月起至7-11統一超商或萊爾富購買海尼根0.0零酒精330ml 六入組，則可獲得海尼根野餐墊（有春遊款、啤酒款兩款，款式隨機）。
海尼根限量春遊組 7-11統一超商獨家活動辦法
活動期間：4/3-4/30
活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得春遊野餐墊
海尼根限量春遊組 7-11統一超商、萊爾富活動辦法
活動期間：7-11統一超商: 4/3-4/30、萊爾富: 5/1-5/28
活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得啤酒野餐墊
海尼根限量春遊組 全家活動辦法
活動期間：3/20-4/16
活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得迷你手提整理盒
海尼根限量春遊組 OK 超商活動辦法
活動期間：4/4-5/1
活動內容：買海尼根0.0零酒精330ml 6入組即可獲得迷你手提整理盒
現在WalkerLand窩客島和「海尼根」合作，要送你「野餐墊(隨機出貨)、迷你手提整理盒」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
請問這一次海尼根「Afterwork By Heineken」年度企劃，找了那三位不同領域的名人合作？
● 活動贈品：
◎ 野餐墊(隨機) 乙 個 共 1 名
◎ 迷你手提整理盒 乙 個 共 1 名
● 活動時間：2024-03-29 21:09~2024-04-07 23:59
● 得獎公佈：2024-04-08 12:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)活動贈品需親自到本公司領取，領獎時間皆為法定上班日(補班日不列入其中)，詳細領取時間請依信件通知為主。若無法至現場親領或無委託代領者視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
https://www.walkerland.com.tw/member/manage/notice