鐵粉間流傳的「那隻搶錢的白熊」真的回來了！日本萌系插畫「吉伊卡哇、Nagano熊」先前在台北赤峰街大造快閃店，讓粉絲一度擠爆展場，號碼排半天就抽完。看準2大IP的超強人氣，這次「吉伊卡哇、Nagano熊」再度回歸同一展場0% TAIPEI打造限定快閃店，快閃時間39天。這次窩客島先帶你逛7大必買小物，邊排隊邊物色要先買什麼。



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強勢回歸的「nagano market POP UP SHOP」同樣帶來超人氣「吉伊卡哇、Nagano熊」等系列角色，打哪強升級成立體漫畫牆面，搭配電視牆面、吉伊卡哇立牌讓粉絲打卡。在周邊小物中也引進多款新品，包含質地像是玩偶、又像黏土的「捏捏玩偶」超紓壓，還有編織質感的「SHIMA SHIMA系列玩偶吊飾」，通通不用求代購就能買到。







此外，先前沒買到的周邊小物，這次也能趁機再補回來，除了有多款站姿、坐姿玩偶之外，也增添不同材質、色違款的限定玩偶，包含特展紀念商品「nagano熊 THE BLACK」一大一小的尺寸，讓人通通想帶走。此外還有開賣就被搶翻的「木雕 nagano 熊絨毛玩偶」更是一定要早點去才搶得到。





nagano market POP UP SHOP

本次吉伊卡哇、Nagano熊系列周邊，同樣引進超多話題商品、趣味商品掀起粉絲討論，包含多款角色都能買到的「金屬徽章」系列、賣萌細節小物「金屬鞋帶扣」，以及「髮夾、餐具、量杯」等超ㄎㄧㄤ小物，還有粉絲買爆的「購物籃」也在本次快閃店回歸，主辦單位也推薦扭蛋、各式餐具、T恤、涼感寢具等系列，零死角的搶攻粉絲錢包。關於本次「nagano market POP UP SHOP」快閃時間比上一波加長一些，自3/29至5/6快閃39天，每天上午11:00起發放入場整理券，同步視現場人潮、天候情形調整發放時間，並且將在0% TAIPEI官方粉絲團公告，鐵粉朝聖前先做好筆記。

活動期間：2024/03/29-05/06

活動地點：0% TAIPEI（台北市赤峰街41巷9號）