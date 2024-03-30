全台第一間voco酒店真的來了！飯店控等不及了，嘉義福容voco酒店將在4/1展開試營運，同步福容voco酒店推出早鳥優惠，不含早餐(未稅)純房價「3465元」起，並且再加碼推出「一泊二食」的優惠組合，雙人入住高級房，限時優惠6999元起。
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全新的「嘉義福容voco酒店」不僅是福容大飯店連鎖體系旗下量體最大的酒店，更是麗寶集團第一次與跨國酒店集團合作。並且「嘉義福容voco酒店」被譽為嘉義101，總樓高33層、地下5層，總數有370個房間，可以滿足世界各國的旅客。
嘉義福容voco酒店的1樓大廳挑高6米5，充滿大氣與時尚的氛圍感；2樓是自助餐區、3樓是宴會廳；7樓300坪的休閒中心，有健身房、泳池、水療池、兒童俱樂部。在兒童俱樂部裡，設有溜滑梯、大片球海、以及有趣的互動式螢幕，是小朋友們放電的最佳場所。32樓規劃了中餐廳「福粵樓」與包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道，白天眺望阿里山，晚上將嘉義夜景一覽無遺。
同時「voco」是洲際酒店集團新品牌，擁有三隻吉祥物，各自代表不同的意涵。在check-in櫃台，會看見咬鑰匙的「燕雀」，代表著迎賓與前台，要傳達著品牌「雀悅相迎」的意涵，進入客房或浴室，看到的「貓頭鷹」代表著「獨處時光」。
悠然、隨性、鬧中取靜，舒適的寢具、舒爽的熱水淋浴、貼心的客房服務，讓旅客可以自在享受專屬曼妙時光。而到了酒店的餐飲空間，看到的「火烈鳥」象徵著大膽、風趣、熱愛派對，旅客可以在這裡「趣享生活」。火烈鳥喜歡成群結隊，在家庭或大群體中度過美好時光。所以，別具風格的餐飲體驗，讓旅客全天候盡享趣味生活。
此外，嘉義福容voco酒店到嘉義市最熱鬧的文化路商圈(文化夜市)不到十分鐘的車程，商圈裡的郭家火雞肉飯、林聰明砂鍋魚頭，也已是家喻戶曉的經典美食，假日更是人聲鼎沸。若想感受濃濃文青氣息，距離酒店十分鐘車程的「檜意森活村」，也十分值得探訪。
最後，「嘉義福容voco酒店」是福容連鎖第18家分店。福容表示，民眾先前旅展購買的聯合住宿券，也能入住「嘉義福容voco酒店」，雙人高級房含早餐，持2張券住宿1晚、3張券住宿三天二夜，週五、週六需加價800元，連續假日加價1500元。
嘉義福容voco酒店 試營運優惠
活動開始：4/1
活動內容：不含早餐(未稅)純房價僅3465元起，「一泊二食」的套裝組合，雙人入住高級房6999元起
官網：https://www.ihg.com/voco/hotels/tw/zh/chiayi/cyiyi/hoteldetail