爭鮮壽司免費吃一年！經典迴轉壽司「爭鮮」這次為了慶祝4月兒童節，集結旗下品牌「爭鮮迴轉壽司、定食8、MAGiC TOUCH」等品牌，推出升級版兒童餐、還有完成塗鴉「飲料、甜點」免費送、加碼抽遊樂園入場券等活動，壽司控都帶小孩衝了。



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爭鮮集團這次為了慶祝兒童節，旗下多個品牌都推出限定活動，「爭鮮迴轉壽司」在4/1-4/21推出著色活動，只著色完成的指定畫作，到店內消費滿270元就送「芒果布丁」1個。此外，爭鮮APP會員消費滿600元加碼抽「關西六福莊兒童主題房、六福村主題遊樂園門票」，帶大小朋友玩一波。







爭鮮旗下「定食8」這次兒童節優惠，在4/30前完成指定著色紙作品，到門市消費可兌換「可爾必思」1杯。在「MAGiC TOUCH」於4/4-4/7期間帶著12歲以下兒童用餐，消費滿1000元可以抽「麗寶樂園、義大遊樂世界、六福村、Xpark」等樂園門票。在兒童節期間，還有超可愛「新幹線列車」造型兒童餐，讓小朋友們乖乖吃飯。





爭鮮兒童節活動

活動品牌：爭鮮迴轉壽司

活動期間：4/1- 4/21

活動內容：

1、憑完成之著色畫作至爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS門市單筆消費滿270元即送芒果布丁1個（單筆畫作限兌1次；恕不與其他優惠合併使用）。



2、爭鮮APP會員於4/30前來店單筆消費滿600元，即可獲得抽獎資格，有機會獲得關西六福莊兒童主題房(含早餐、兩日無限暢遊手環、主題房禮包等，價值18,920/組)、六福村主題遊樂園門票(價值1,199/張)。





活動品牌：定食8

活動期間：4/1-4/14

活動內容：

1、來店消費，12歲以下小朋友即可獲得「Crazyeyes瘋狂眼珠」聯名著色紙1張(數量有限，發完為止)。



2、在4/30前憑完成作品至門市不限金額消費，可兌「可爾必思」1杯(每張限兌1次)。



活動品牌：MAGiC TOUCH

活動期間：4/4-4/7

活動內容：與12歲以下孩童隨行用餐，消費滿1,000元即可參加戳戳樂遊戲1次，滿2,000元兩次，依此類推，通通有獎，即有機會獲得知名樂園門票。



詳細活動規範及供應情形，依 爭鮮 官方公告為準。

