創造台灣啦啦隊女神話題的林襄，不論是場上的應援、還是場下的演藝活動，都有著出色的表現。擁有超過250萬粉絲的林研，不只是身材火辣、可愛又漂亮，自帶超強大的流量密碼，一舉一動都是話題，這一次愛金卡公司特別與林襄合作推出林襄卡哇伊單曲icash2.0，也是愛金卡公司第一次與藝人合作。
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愛金卡公司表示，這一次推出的林襄卡哇伊單曲icash2.0、不但方便好用，精緻的外型迷你又可愛，外觀以實體CD盒為概念設計，等比例縮小成掌心大小相當可愛，而CD封面就是林襄可愛的嘟嘴美照，看到就開心一整天。
並且林襄卡哇伊單曲icash2.0盒子打開之後，就可以發現一片迷你CD造型icash2.0，卡片本體特別以卡榫方式固定，還原經典CD包裝方式，而CD盒左邊則是參考實體CD歌詞本概念，設計成迷你寫真本，取出翻開會發現多張林襄的女神寫真，相當有誠意。
CD盒及紙卡背面更貼心印上單曲連結QR code，只要拿起手機掃描，就能立刻連結欣賞單曲「卡哇伊」，可愛又有趣的「林襄卡哇伊單曲icash2.0」絕對值得「襄民」擁有。
林襄卡哇伊單曲icash2.0
發行日期：2024/4/4 11:00am
限定通路：OPENPOINT APP
建議售價：499元/個