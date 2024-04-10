大苑子隱藏版新品「三角慕斯蛋糕」！主打水果系手搖杯的「大苑子」這次特別推出限定版甜點「法式薄餅三角慕斯蛋糕」，而且不是在門市販售，是在7-ELEVEN限定預購，鐵粉一定要嚐鮮。此外，窩客島再幫甜點控搜集5款7-ELEVEN最新預購甜點推薦，超欠吃豬扒包蛋糕、銀波布丁、芋泥蛋糕，通通先買。
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7-ELEVEN這次門市推出「名店甜點」預購系列，一次集結超過50款甜點清單，其中包含限定開賣的「大苑子法式薄餅三角慕斯蛋糕」外觀是三角飯糰，搭配法式薄餅、內層有海綿蛋糕、水果內餡，甜點控要搶嚐鮮。此外更推超萌「佬港冰室我不是豬扒包」，以金黃色菠蘿脆皮、搭配柳橙、鳳梨慕斯、海綿蛋糕，層層堆疊模擬出港點豬扒包造型，讓港點控會心一笑。
除此之外，在這次預購甜點中，也網羅的許多名店點心，幫你宅配到家，其中包含台南老字號甜點「銀波布丁復古版禮盒組」，芋頭控要搶「連珍-芋球厚芋泥奶凍蛋糕」把芋頭球與芋泥奶凍西米露結合，此外還有「老虎堂虎皮黑糖芋泥布丁蛋糕」以虎皮蛋糕為外層，搭配經典黑糖蛋糕、布丁、芋泥、QQ黑糖麻糬內線，即日起在7-ELEVEN門市憑條碼預購，5/5前可享指定品項2件95折、3件以上92折，甜點控失心瘋買起來。
7-ELEVEN門市預購名店甜點商品
預購期間：即日起止-5/5
優惠活動：指定商品2件95折、3件以上92折。
預購方式：7-ELEVEN門市預購、線上i預購
活動網址：https://walkr.tw/9aqPqJDL
推薦品項：
大苑子法式薄餅三角慕斯蛋糕：299元
佬港冰室我不是豬扒包：199元
銀波布丁復古版禮盒組：950元(古早味布丁X10入+晶鑽布丁X5入)
老虎堂虎皮黑糖芋泥布丁蛋糕：299元
連珍-芋球厚芋泥奶凍蛋糕：838元
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。