為了這框，我要衝拍貼！近年台灣也掀起「韓式拍貼」熱潮，在許多熱門商圈都可以看到拍貼機專門店，讓許多少男少女、閨蜜情侶都會約拍美美的照片。這次beanfun!創作者神隊友特別與人氣拍貼機Snapshot合作，推出「社畜炸狗x軟爛貝爾」主題館，限定打卡點、限定圖框一定要拍到。
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拍出可愛拍貼的兩大重點，除了要搭配可愛的髮飾道具之外，選可愛的圖框也會讓可愛度大加分。這次beanfun!創作者神隊友帶著2大創作者「炸蝦狗狗、起司貝爾」，期間限定推出聯名拍貼主題框，還有超萌拍貼主題店，從店內佈置、到拍照道具都看得到他們的可愛身影。
特別的是，在4/20(六)炸蝦狗狗與起司貝爾將於Snapshot台北公館店舉辦聯合快閃市集，當天只要出示示聯名主題拍貼照，就送你超可愛「社畜炸狗 x 軟爛貝爾」限量貼紙包。除此之外，如果有參加「創作者神隊友」社群活動，並且在4/20當日前往快閃見面會的粉絲，還可領取創作者們的雙人簽繪與聯名明信片，真的不要太寵粉。
beanfun!創作者神隊友「社畜炸狗x軟爛貝爾」主題館
活動期間：即日起至5月底止
活動內容：
1、Snapshot台北公館門市變身「社畜炸狗 x 軟爛貝爾」主題館。
2、Snapshot全台門市推出多款「社畜炸狗 x 軟爛貝爾」聯名拍貼主題框。
3、Snapshot限定門市掃描QRcode，還可免費獲取兩位創作者所設計的聯名款式手機桌布。