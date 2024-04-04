野餐下午茶開吃！微熱山丘外帶甜點品牌「Smille微笑蜜樂」，改良法式千層酥，打造成長條造型、水果內餡的甜點，讓人適合散步、野餐拿著吃。這次Smille微笑蜜樂除了台北松菸門市之外，即日起更插旗高雄駁二特區，同樣超文青、搭配小清新的植栽佈置，更推出「新品打卡免費吃」下午茶先衝。
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微熱山丘分身品牌「Smille微笑蜜樂」，主打每天現烤、現點現擠的療癒甜點「蜜樂酥」，在長條U型的千層酥上，擠上內餡、鋪上水果等裝飾，這次更推出升級版吃法「雲朵蜜樂酥」，將其中的內餡換成細緻的「S型檸檬馬林糖」，並且撒上草莓凍乾裝飾，打造酸甜、療癒的口感，即日起在台北松菸、高雄駁二同步開賣。
Smille微笑蜜樂高雄駁二店在4月起正式登場，新門市位在駁二特區白色船塢的船頭，並且設計S型吧檯、白色曲線作為主軸，搭配熱帶植栽、長椅讓人享受午茶時光。特別的是，微笑蜜樂高雄駁二店更在4/5-4/7打造「野餐日」活動，只要在門市旁的草地、木棧板上指定活動位置，拍照打卡就送新品「雲朵蜜樂酥」免費吃，每天限量供應，一定要先衝。
Smille微笑蜜樂 高雄野餐日活動
活動日期：2024/4/5-4/7
活動時間：13:00-17:00（4/7時間為13:00-16:30）
活動門市：Smille微笑蜜樂 高雄駁二店
活動方式：只要在野餐日依門市規定完成打卡，就送「雲朵蜜樂酥」。（數量有限，送完為止）
Smille微笑蜜樂 高雄駁二店
地址：高雄市鹽埕區大義街2-6號C11-1倉庫
Smille微笑蜜樂 台北松菸店
地址：台北市信義區光復南路133號松山文創園區（東向製菸工廠 A7 E102）
詳細活動規範及供應情形，依 Smille微笑蜜樂 官方公告為準。