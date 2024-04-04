錢包覺得害怕！讓人買到剁手手的「2024台北國際插畫博覽會」在4/4-4/7兒童節、清明節連假登場，在花博爭艷館集結超過300組插畫創作者，絕對讓粉絲們擠爆、買爆。其中，beanfun!圖文孵育計畫「創作者神隊友」，這次帶著4大創作者「緩緩、炸蝦狗狗、起司貝爾、耶式人生」參展，窩客島搶先帶你逛一波。



推薦閱讀：韓系拍貼機要衝！Snapshot拍貼「社畜炸狗x軟爛貝爾」主題館萌翻，期間限定「炸蝦狗狗、起司貝爾」聯名拍貼框我要拍。





beanfun!創作者神隊友帶著4大創作者「緩緩、炸蝦狗狗、起司貝爾、耶式人生」，於4/4-4/7期間參加「2024台北國際插畫博覽會」，只要追蹤官方IG帳號，即可兌換限量卡帶造型便利紙。除此之外，在活動期間於「創作者神隊友」所配合的36位創作者攤位中，消費滿300元即可獲得一點，集滿五點更可任選一款創作者限定轉印框，限量一定要搶到。





此外，本次參展的「緩緩、炸蝦狗狗、起司貝爾、耶式人生」也各自推出萌系周邊小物，其中「緩緩」必收偶像口收集冊、 娃娃，「炸蝦狗狗」推出軟萌系刺繡吊飾，「起司貝爾」有療癒系蠟燭、「耶式人生」則推出超實用刺繡襪、 吊飾等限定周邊，鐵粉準時買爆。







2024 台北國際插畫博覽會 創作者神隊友攤位活動資訊

活動地點：花博爭豔館（台北市中山區玉門街1號）

攤位編號：C602

活動展期：2024/4/4(四)～4/7(日) 10:00-18:00

滿額累點贈創作者限定轉印框之合作創作者：

Vivianshen、MYAOWL喵喔、澤澤貓、倒呱 «Dried Tofu»、sora.sora_、山東饅頭/Sentimental、WUWU插畫、安怎？Ann-Nua、噗尼 | Mobell、蘇蘇島 Susu Island、bearsun日日熊、鼠泥寶寶 Potato Mouse、MaiKaoAiChiou - 麥考艾裘、CHOCHO 戳戳、小雞崴力、茶浣熊 Tanukii、nozomii｜ゾミうさぎ、HiHi搗蛋鬼、查高ChaKao、緩緩、起司貝爾、炸蝦狗狗、耶式人生、CHIH HSIN 小寧、小喵WE、小心臟 Little Heart、方坊 Square Studio、Momi 哞咪、熊老闆BearBoss、灰黑集白、doudle studio、雞兔同龍：機大王x哈囉兔兔、日頭、YUNYUN插畫所、周氏喵喵 CHOÜ‘S CAT、胖古人。



詳細活動規範及供應情形，依 創作者神隊友 官方公告為準。