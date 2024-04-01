只要是台北牛排控，就一定聽過「雅室牛排」！在台北開業超過30年的老字號牛排館「雅室牛排」，是許多老台北人年情時重要約會、聚會的首選之地。近年由二代接手，為了延續雅室牛排溫馨用餐環境和經典牛排美味，特意在兒童節連假祭出買一送一優惠，揪親子家庭一起到訪雅室牛排歡慶一年一度的兒童節。







雅室牛排於4/4~4/7連續四天不限量推出「兒童節牛排買一送一」優惠，無論是在大直店旗艦店、還是仁愛總店，只要當天身穿親子裝，並點購1880元以上的套餐，12歲以下兒童即可免費吃經典牛排套餐，點兩份送兩份、以此類推。







每份兒童牛排餐都包含經典雅室牛排、經典雅室手工布丁以及柳橙汁和葵花籽橙皮麵包及雜糧裸麥麵包。滿滿的份量，更貼心幫小朋友分切好牛排，讓家長可以不用手忙腳亂幫忙切肉。活動期間，只要在FB或IG上貼文或發限動，再免費送雅室Q龍蝦娃娃。



推薦閱讀：不只有珍珠白！超獵奇「11間愚人節限定」珍珠冰塊水、粉粿水領軍，超佛優惠「10元、買一送一」惡搞朋友不傷荷包。





雅室牛排 買一送一兒童節優惠

優惠時間：2024年4月4日（五）至4月7日

優惠內容：活動期間著親子裝至雅室牛排大直店、仁愛店，點購任一份1880元起套餐，即贈送親子牛牛套餐乙份，若點購兩份，即贈送2份，以此類推。



注意事項：

1、限量80份雅室Q龍蝦娃娃，數量有限，送完為止。

2、免費兒童餐僅贈予12歲以下可自行食用牛排之兒童（限內用），兒童餐需出示證件，每位兒童限贈一套。

3、贈送套餐可抵小朋友低消，恕不可與其他優惠、折扣、特殊活動併用。



