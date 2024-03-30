愚人節就是要大搞特搞！一年一度最搞怪的4/1愚人節即將到來，今年各家手搖飲料、餐飲名店都推出超獵奇的愚人節限定新品，引爆討論話題。今年除了有愚人節冰塊水始祖「萬波」回歸，再加碼免費加珍珠之外，還有升級版TEA TOP「粉粿水」和意外爆紅的清心「珍珠白」；以及惹義大利人生氣的必勝客「草仔龜比薩、白蛇比薩」等，窩客島整理11間愚人節限定獵奇美食、手搖，趁機騙朋友喝一杯冰塊白開水飲料。







萬波愚人節限定：結冰水免費加珍珠

萬波結冰水回來了！加滿滿結冰水是運將司機、工人的最愛，而前年萬波大玩創意推出愚人節限定結冰水手搖飲，在當時成為熱搜話題。如今，睽違兩年再度快閃回歸，在愚人節4/1強勢回歸之外，更加碼推出免費加料優惠，讓你在愚人節當天請客惡整同事、朋友。



萬波結冰水 販售資訊

開賣時間：2024/4/1梗圖實體化！珍煮丹的「黑糖珍珠」，這次真的變成佛珠了，為了4/1愚人節話題，手搖杯「珍煮丹」特別以經典、招牌、祖傳的「黑糖珍珠」作為靈感，推出超限量周邊「回魂佛珠－真祖丹」，4/1準時開賣，讓珍珠控真的把黑糖珍珠戴在手上走。

售價：10元(大杯)，可免費加料一份(波霸或小珍珠)



詳細報導：10元請喝萬波！免費加珍珠「萬波結冰水」10元就開喝，愚人節惡整同事靠這杯。







85℃愚人節限定：一杯檸好

真的不是給你「白開水手搖杯」！被粉絲當作飲料店喝的連鎖咖啡85℃，這次參戰「愚人節手搖杯」大混戰，為了和飲料控一起玩梗，特別推出4/1一日限定「愚檸同樂」限定活動，一杯看似白開水、喝下去是檸檬水的飲料「一杯檸好」，買一送一優惠讓飲料控拿來騙同學、騙朋友。



85℃一杯檸好

販售日期：2024/04/01限定

售價：41元2杯

詳細報導：不是白開水買一送一！85℃愚人節限定「一杯檸好」買一送一，愚人節「無糖檸檬水」不是白開水手搖杯。





清心愚人節限定：珍珠白

真的就是把自己最強的兩個東西結合起來！清心最強的冰塊水、加上沒人不喜歡的珍珠，傳奇的愚人節特別限定「珍珠白」搶先曝光、搶先賣，真的不要以為不好喝，一次喝到清心最強兩個熱銷單品，就知道這一次的珍珠加冰開心、沒有在開玩笑。



清心珍珠白(珍珠+白開水)

活動時間：2024/03/24 至 2024/04/03

限定杯款：L杯

限定價格：30/35元(飲品有分區價格，實際價格以門市販售為主)

全文報導：清心珍珠白！真的不開玩笑清心提前過愚人節「冰塊水加珍珠」也不錯喝，搶先曝光、就搶先開賣珍珠加水。







鶴茶樓愚人節限定：南鶴那堤

挑戰鮮奶茶控的底線！愚人節就是要大搞特搞，以獨創創意凍類配料和特調茶飲，在IG狂洗版手搖飲「鶴茶樓」，這次愚人節大玩諧音梗推出「南鶴那堤」、「超南鶴那堤」，將由店員現場隨機、憑感覺混搭各種茶底，為大家端出一杯不知道是什麼味道的超神秘盲盒鮮奶茶，就等你來開箱。



鶴茶樓愚人節限定「南鶴那堤」

販售期間：3/30(六)～4/1(一)

品項：

1、等級★「南鶴那堤」$65

店員隨機配：2種茶底+鮮奶



2、等級★★「超南鶴那堤」$75

店員隨機配：4種茶底+鮮奶



3、等級★★★升級加料+$15

店員隨機加入：2種配料



詳細報導：必勝客店員表示羨慕！鶴茶樓「超南鶴那堤」4款茶＋2配料店員隨便搭，3天限定「盲盒鍋煮鮮奶茶」挑戰你的底線。







日出茶太愚人節限定： 黃金玉米濃湯冰沙

玉米濃湯手搖杯，到底是甜的、還是鹹的！日出茶太曾經在愚人節推出限定飲料「黃金玉米濃湯冰沙」，以超獵奇的鹹甜風味，搭配冰沙口感，讓飲料控忍不住想喝喝看。這次「黃金玉米濃湯冰沙」在4/1愚人節強勢回歸，全台日出茶太同步開賣，並且加碼「買一送一、再送一整根玉米」挑戰最狂愚人節話題。



日出茶太 黃金玉米濃湯冰沙

販售日期：2024/04/01-04/30

售價：街邊店70元(杯) /商場價75元(杯)

優惠活動：4/1當天到日出茶太門市，買「黃金玉米濃湯冰沙」享買一送一，再加碼限量送新鮮玉米乙根（未煮熟）。







紅葉蛋糕愚人節限定：白森林蛋糕

鮮奶油控吃爆！台北老字號蛋糕「紅葉蛋糕」，以香而不膩口的招牌鮮奶油聞名，開業至今是許多老台北人慶生、過節必買的蛋糕名店。近年翻轉創意，不僅有經典口味，更跨界推出各種聯名，注入新的活潑生命力。這次跟上愚人節整人話題快閃推出「白森林蛋糕」，塗滿滿的鮮奶油蛋糕毫無任何裝飾，猶如開盲盒讓收到的人先震驚、後驚喜。



紅葉蛋糕白森林蛋糕 愚人節限定

販售時間：即日起至4/1

售價：760元

販售通路：紅葉蛋糕官網，僅可宅配到府。

詳細報導：紅葉鮮奶油就是神！紅葉蛋糕「白森林蛋糕」只賣6天，愚人節限定「鮮奶油蛋糕」大口吃超過癮。







必勝客愚人節限定：草仔龜比薩、白蛇比薩

不只有超狂、超獵奇的「草仔龜比薩」掀起話題，必勝客再傳出預計要再推出新品「芝心蛇圈圈」，復刻只有比薩邊邊的「芝心圈圈」，做成白蛇造型，消息一出也讓許多網友加入討論，必勝客近期的新品「烏龜、蛇」大玩動物梗，再掀一波新品話題。



必勝客「芝心雙粿草仔龜比薩」

販售日期：即日起於PK APP開放預購、3/24正式開賣

售價：780元

詳細報導：草仔龜還不夠！必勝客新品「芝心蛇圈圈」新品再流出，敲碗4/1愚人節吃「芝心蛇圈圈」加烏龜比薩湊一組。





▲圖片來源：「靠北必勝客」臉書社團。



爭鮮愚人節限定：飯裡藏鮮

每年都被騙一次！爭鮮每年4月都推出一款「飯裡藏鮮」限定餐盒，乍看就是一整盒白飯而已，讓人大傻眼，但其實海鮮配料通通藏在白飯底下，每挖一口才能知道底下有哪些配料。這次爭鮮「飯裡藏鮮」自即日起強勢回歸，吃得到3種隱藏口味，開盒還有機會抽中「再來1份、爭鮮抵用券」等好禮。



爭鮮 飯裡藏鮮

販售期間：即日起至2024/04/30

販售通路：爭鮮gogo全台門市

售價：130元/份

詳細報導：白飯便當又來了！爭鮮愚人節限定「飯裡藏鮮」海鮮丼飯盲盒，開盒加碼抽「再來1份、爭鮮抵用券」愚人節來真的。







頂呱呱Ｘ點點心愚人節聯名：膨風呱呱包、消風豬仔包

愚人節就是要惡搞玩一下！頂呱呱睽違三年再度和點點心聯名，推出愚人節限定餐點，在前幾天雙方粉絲團已經隔空對罵、引起話題，今日終於正式公佈將在4/1~/4/7期間祭出愚人節限定聯名餐，將經典呱呱包和豬仔包變成意想不到的獵奇口味，快買來嚇朋友。



頂呱呱Ｘ點點心聯名愚人節

活動日期：2024年04月01日(一)～2024年04月07日(日)

餐點、售價：

XO醬呱呱包 $75/顆

椒麻地瓜條 $65/份

燙燙流沙球 $72/兩入

詳細報導：請客買呱呱包嚇人！頂呱呱X點點心「麻糬呱呱包」愚人節7天搞怪登場，加碼再推「辣味呱呱包、椒麻地瓜薯條」要吃到。







TEA TOP第一味愚人節限定：紅粿鑽石

誰說飲料店不敢玩你，愚人節手搖杯真的很狂！這次4/1愚人節，各間飲料店都大玩「結冰水加料」話題，讓粉絲們明知道愚人、但還是就想喝喝看。走在地路線的「TEA TOP第一味」，這次特別推出「紅粿鑽石」愚人節限定飲料，冰塊水+紅玉粉粿，無糖開喝超消暑。



TEA TOP 愚人節新品 紅粿鑽石

販售期間：2024/04/01-04/07

售價：19元(L)

愚人節限定活動：04/01當天買「紅粿鑽石」再送「空氣茶香包」。

詳細報導：愚人節飲料粉粿水！TEA TOP第一味「紅粿鑽石、空氣茶香包」愚人節限定登場，冰塊水+紅玉粉粿，無糖開喝。







珍珠丹愚人節限定：回魂佛珠－真祖丹

梗圖實體化！珍煮丹的「黑糖珍珠」，這次真的變成佛珠了，為了4/1愚人節話題，手搖杯「珍煮丹」特別以經典、招牌、祖傳的「黑糖珍珠」作為靈感，推出超限量周邊「回魂佛珠－真祖丹」，4/1準時開賣，讓珍珠控真的把黑糖珍珠戴在手上走。



珍煮丹 愚人節回魂佛珠

販售時間：4/1早上11:41分準時預購

預購方式：珍煮丹官方粉絲團

詳細報導：珍煮丹賣珍珠佛珠！珍珠丹愚人節限定「回魂佛珠－真祖丹」佛珠串，再加碼「失憶吐司」一片空白笑出來。



