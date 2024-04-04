清明連假少不了全家優惠！2024年補班日、連假數量大減，苦熬多時終於等到4天清明連假到來，全家一口氣祭出9大優惠，包括大家最愛的10元全家霜淇淋、咖啡加價購優惠，無論是返鄉掃墓、外出旅遊，就以全家為中途休憩站，喝杯咖啡、吃根霜淇淋再出發。







看好連假出遊商機，於4/3～4/7在全家APP隨買跨店取中推出咖啡、茶飲寄杯優惠，包括大杯特濃美式9杯299元、特濃拿鐵9杯399元、私品茶55元系列9杯299元、65元系列9杯399元，最便宜一杯33元就能喝到，每位會員最多各限購2組，手刀寄杯喝起來。此外，更在實體店鋪中精選人氣百大夯品，只要同品牌、同價位可享第二件4折優惠。







而到週末最期待的咖啡、霜淇淋優惠，也一次奉上。於4/4～4/7連假期間，全家APP會員即可享有特大杯拿鐵第二杯10元、全家霜淇淋第二支10元優惠，就連最新開賣的台灣藍莓山丘藍霜淇淋，也在此優惠中，一定要趁10元加價購多吃一根。同時，若使用指定支付滿額最多現折80元；指定商品單筆消費滿千再送免費泡麵、鮮乳或衛生紙。



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全家清明連假優惠

1、4/3起至4/7，APP隨買跨店取大杯特濃美式9杯299元。(每會員各限購2組)

2、4/3起至4/7，APP隨買跨店取特濃拿鐵9杯399元。(每會員各限購2組)

3、4/3起至4/7，APP隨買跨店取私品茶55元系列9杯299元。(每會員各限購2組)

4、4/3起至4/7，APP隨買跨店取65元系列9杯399元。(每會員各限購2組)

5、4/3至4/7百大夯品同品牌、同價位可享第二件4折優惠。

6、4/4至4/7 會員可享Let’s Café特大杯拿鐵第二杯10元。

7、4/4至4/7 會員可享Fami!ce霜淇淋第二支10元優惠。

8、4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式(台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY)購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元(單筆不累贈，數量有限，贈完為止)。

9、4/3至4/7於「全家」購買指定商品，單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮三選一兌換券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳(單筆不累贈，兌換期限至113/5/14)。

