超道地泰國泡麵、零食、小物全都在新莊宏匯廣場！不僅是新莊人愛逛，就連周邊泰山、五股、三重、蘆洲的人也常常跑來新莊宏匯廣場逛街、吃飯。此次，為了迎接兒童清明連假到來，首次舉辦泰國物產展，集結各式各樣泰國空運直送的道地美食、人氣伴手禮，還可不限金額消費免費兌換霜淇淋、泰式餐廳百元折價券。







泰國為國人出國旅遊目的國家中前三名，在台灣街頭美食中也不乏泰式料理，可以說是和日韓美食齊頭的異國料理之一。此次，新莊宏匯廣場在11樓舉辦第一屆泰國物產展，於即日起至4/21期間，引進超過50款泰國爆夯零食和伴手禮，包括泰國限定Pocky口味「莓果優格」、「莓果馬卡龍」、「草莓蜜桃優格」，原價一盒69元，特價2盒99元。







去泰國玩必吃零食標泰奶、小老闆海苔、Bento泰國限定版魷魚絲、船麵自煮鍋和各種泡麵也都在此處一次買到。甚至有泰國雀巢限定「棉花糖粉紅奶茶」、超涮嘴的泰國TASTO洋芋片「鬼椒燒烤、咖哩螃蟹」、香濃的「泰國皇家牛奶片」等；必買伴手禮則是有蛇牌爽身粉、皇室御用興太太阿婆香皂等，超高CP值優惠價讓人想都不想、全部放進購物籃結帳。



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宏匯廣場 泰國物產展

活動時間：3/29(五)~4/21(日)

活動地點：宏匯廣場11F

優惠活動：3/29(五)~4/21(日)活動期間只要在11F泰國展單筆消費滿500元，即贈Pocky棒一盒、單筆1000贈MIX 泰國脆條餅乾、單筆滿2,000元現折200元，其中4/1-4/3不限金額加碼贈宏匯廣場館內泰式餐廳限定優惠折價券，每日限量100份送完為止。



4/1 BOBO霜淇淋兌換券

4/2 饗泰多100元折價券

4/3 nara 168元折價券



宏匯廣場 兒童清明連假

活動時間：4/4(四)~4/7(日)

活動內容：

1、宏匯廣場1F恐龍樂園，在連假期間增加三角龍、暴龍坐騎。

2、新莊、三重、蘆洲、五股、泰山、板橋、土城、樹林等八個行政區國小應屆畢業生獎學金，每校2名，每名可獲得3,600元獎學金。

3、童樂匯會員小朋友，憑112學年度下學期學習評量獎狀或滿分學習評量考卷可兌換100元抵用券。

