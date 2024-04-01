原來義大利人才是愚人節最大受災戶！台灣人搞怪的披薩口味，真的每次都在挑戰義大利人的底線，尤其是放上鳳梨的「夏威夷披薩」更是許多人的地雷。連鎖披薩「達美樂」宣布在4/1愚人節快閃3天開賣加強版夏威夷披薩，主打3倍鳳梨量超挑釁。而搞怪專業戶「必勝客」則推出只有餅皮的「芝心蛇圈圈」，芥末口味真的是整人專用。
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傳統義大利人真的不能接受披薩上面有鳳梨，台灣人不只放鳳梨，還放超多、超級多！這次達美樂在愚人節，推出限定版「氣死義大利人披薩」，從名字上就超挑釁，還把夏威夷比薩放入3倍份量的「台灣金鑽鳳梨」，滿滿250g讓人好氣又好笑。愚人節限定版「氣死義大利人披薩」只在4/1-4/3期間限定，售完為止，如果是鳳梨控，就邊吃邊氣死義大利人。
此外，搞怪專業戶「必勝客」這次愚人節限定新品「芝心蛇圈圈」，未開買就已經掀起話題，把必勝客的人氣之心餅皮，捲成蟒蛇形狀，此外更在表面撒上辛辣嗆鼻的「芥末粉」，愚人節想要整怕蛇的朋友，就一起玩、一起吃。本次新品「芝心蛇圈圈」自4/1-4/7限定開賣，連假也能吃起來。
達美樂愚人節限定 氣死義大利人披薩
販售期間：2024/04/01-04/03（限量售完為止）
售價：399元
必勝客愚人節限定 芝心蛇圈圈
販售期間：2024/04/01-04/07（限量售完為止）
售價：219元
詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。