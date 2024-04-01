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美到爆炸！日本人氣甜點店CAFE OHZAN推出櫻花主題法式麵包脆餅，5種花紋華麗登場。

2024-04-01 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社珠屋櫻山 人氣：336
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特派員 Trish

特派員 Trish

以精緻糕點聞名的日本甜點品牌「CAFE OHZAN」主打外觀有如藝術品、口感酥脆的麵包脆餅。隨著春天到來，推出春季限定新品「櫻花」系列麵包脆餅。以巧克力細膩地勾勒出春季櫻花盛開的美景作為妝點，賞心悅目，還未品嘗就帶給人美好心情。

甜點品牌CAFE OHZAN櫻花系列新品登場

日本春天的象徵花卉「櫻花」，每逢盛開之際便吸引大批日本海內外的旅人前往賞櫻，一睹粉嫩花海齊盛開的浪漫景緻。在這樣適合賞櫻的日子裡，總讓人忍不住停下腳步，慢慢欣賞櫻花。日本甜點品牌「CAFE OHZAN」將散發大人感可愛氛圍的巧克力麵包脆餅，換上春季新裝，推出春季限定商品「Saisons des Fleurs(花之季節)」系列巧克力麵包脆餅，已在販售中。

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▲圖片來源／株式会社珠屋櫻山

Saisons des Fleurs系列商品分別推出方型巧克力麵包脆餅及長條巧克力麵包脆餅兩種造型，提供消費者不同選擇。為了與櫻花的形象相呼應，麵包脆餅的表層圖案設計以粉色及綠色為主調，展現出春天的氛圍。表層的巧克力共有五種口味：草莓、牛奶、白巧克力、抹茶和焦糖。此外，還使用了粉嫩色系的巧克力、寶石糖果、法式薄餅等配料。除了能聞到微微的櫻花香氣外，還有使用糖果製成的蝴蝶、草莓及藍莓等裝飾，使外觀及風味都甜蜜起來。
 
▲圖片來源／株式会社珠屋櫻山

方型款

方型的麵包脆餅小巧精緻，每一塊都宛若一件藝術品，讓人捨不得吃。除了糕點精緻外，包裝盒的設計也是一大亮點。從盒子的內部到外觀，都繪上了櫻花及小貓的插畫，即使吃完了甜點，包裝盒還能當作小飾品的收納盒。
 
▲圖片來源／株式会社珠屋櫻山

商品名稱：キューブラスク5個入 セゾンデフルール
價格：1,728日幣（含稅）
這裡購買

 

長條款

一隻手也能輕鬆品嘗的長條款麵包脆餅，在其中2款脆餅中加入了跳跳糖巧克力，爆炸性的刺激口感不僅提升巧克力的風味，也讓人有不同的品嘗體驗。而閃閃發光的銀箔糖和粉色的珍珠巧克力中融入了櫻花的風味。輕嘗一口，能感受到淡淡的櫻花風味，增添了季節感。這不僅是伴手禮的絕佳選擇，也適合與親朋好友分享春天的美好。
▲圖片來源／株式会社珠屋櫻山

商品名稱：スティックラスク5本入 セゾンデフルール
價格：1,512日幣（含稅）
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■販售管道
・日本橋三越店
・銀座三越店
・池袋東武店
・二子玉川東急フードショー店
官方網站

 

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