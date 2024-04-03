清明節吃潤餅！清明節除了掃墓、祭祖外，也要吃潤餅才完美，不少家族春節、清明時節，都會以潤餅皮祭祖，祭拜完後備上一桌菜，自己挑選喜歡的菜色，並加入糖粉、花生粉等食用，而北部偏好包紅燒肉，南部則偏好滷肉、油麵等。窩客島這次直接給你「5間人氣台北潤餅」，讓你掃完墓，直接跟著清單吃一輪。







清明節之所以要吃潤餅，有一說是因為戰國時期使用蔥、蒜等五種調味料組成的五辛盤，以祭祀春神祈求健康，由於味道過於辛辣，而逐漸改良、演變成現在包入各種菜色的的春餅、潤餅，另外一種說法則是由於古代寒食節禁止生火三日，需要吃不須生火的冷食而有吃潤餅的習俗，又因為寒食節與清明節時間相近而混淆，才有清明節吃潤餅的說法與傳統。





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提到台北必吃潤餅，不能少了位在南機場夜市中的「吾旺再季」，現撈蔬菜夾入超Ｑ彈潤餅內，保持蔬菜原有的水份、鮮度，不僅是在地排隊名店，更曾獲得米其林必比登推介的殊榮；市場中也有不少潤餅攤販的身影，像是永樂市場內的老字號「林良號潤餅」，雖然只有海苔、咖哩、辣味3種口味，一樣大排長龍，就連潤餅皮也有許多人單買打包回家。





▲圖片來源：上圖「ifunny艾方妮」、下圖「sya(賽亞)」於窩客島的文章分享。



必吃台北潤餅：吾旺再季(原松青潤餅)

而東門市場「惠Q潤餅」，以及北投的「阿泓潤餅」都主打使用全麥手工潤餅皮，除了高麗菜、豆芽菜等基本配料外，總共有20多種的口味可供選擇，包括生菜沙拉系列、燻雞起司等起司系列，各個口味都包滿了大份量蔬菜，一口咬下超過癮。

地址：台北市中正區中華路二段313巷29號1樓

電話：0930-406-677



必吃台北潤餅：阿泓潤餅

地址：台北市北投區新市街63號

電話：0926-236-826



必吃台北潤餅：惠Q潤餅

地址：台北市中正區臨沂街73-1號

電話：0932-137-120



必吃台北潤餅：林良號潤餅

地址：台北市大同區迪化街一段21號永樂 市場 第1506攤位



必吃台北潤餅：正宗現做潤餅

地址：台北市信義區松山路541巷1號

電話：02-2728-3124