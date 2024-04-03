第一次在水族館、海生館看見翻車魚的時候，你是不是也被那彷彿外星人的長相給震懾了呢？雖然翻車魚乍看之下有些奇怪，但看久了，就忍不住看出一種蠢萌感，尤其翻車魚本身除了無法快速游泳以外，習性甚至被生物學家評為「遲鈍」。你也想要和翻車魚一樣，隨遇而安、步調隨心所欲嗎？這件翻車魚休息T恤絕對能夠滿足你！

翻車魚長袖T恤

這件翻車魚T恤最大限度地降低了穿衣的難度，但是最大限度地提高了舒適程度！只要將手臂穿過翻車魚的背鰭和尾鰭，就能化身午睡狀態的翻車魚，營造出慵懶餘裕、隨心所欲的氣質。



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▲圖片來源／株式会社フェリシモ



翻車魚難以形容的放空表情也藉由逼真的印刷，呈現在衣服上。那難以捉摸的眼神特別適合用在職場，只要穿上它，你就能展現出嘲諷也無所謂的姿態。布料彈性柔滑面料，剪裁寬鬆。雖然從肩線到袖子下緣較長，但因為面料柔軟，穿著的人能夠輕易做出萬歲之類抬手的動作。此款尺寸為男女兼用。適合當作睡衣，也很適合穿去水族館，和正牌的翻車魚相見歡。



▲圖片來源／株式会社フェリシモ

下擺百褶

衣服下襬是翻車魚的舵鰭，以百褶作為裝飾，替寬鬆的剪裁增添了一絲巧思。質地柔軟且有彈性。穿上就能放鬆身心，如同漂浮在大海中一般悠然自得。



▲圖片來源／株式会社フェリシモ



■商品資訊

商品名稱：翻車魚休閑T恤（着るマンボウ ルームウェア）

尺寸：分別為1（相當於女性M、男性S）、2（相當於女性L、男性M）、3（相當於女性LL、男性L）

價格：7,920日圓，含稅

※可以洗衣機清洗

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