一次吃7間炸雞買一送一！看準兒童節連假話題，人氣韓式料理「涓豆腐」領軍集團旗下7大品牌，同步推出「炸雞買一送一」快閃優惠，集團旗下4間韓式炸雞買一送一，此外還有泰式炸雞翅、越南炸雞、中式麻椒口水雞通通有買一送一，揪團吃雞很可以。



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看準連假話題，豆府集團旗下7間品牌同步推出炸雞買一送一，韓式料理品牌「涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房」，針對店內韓式炸雞、炸雞年糕推出買一送一，此外泰菜「帕泰家」、越式「飛機河粉」、中式「阿達師五星麵舖」也分別推出「鳥籠芋絲炸雞翅」、「越南炸雞」、「麻椒口水雞」買一送一活動，7大品牌一起約你吃雞。







除了吃雞買一送一之外，「涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家」4大品牌同步在4/4當天推出「免費請喝飲料」加碼活動，只要家裡有小學生，拿100分考卷到「涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家」門市用餐，就能享有指定飲料免費招待。





豆府集團 7大品牌炸雞買一送一

活動期間：2024/4/4-2022/4/7

活動內容：活動期間內，凡至涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房、帕泰家、飛機河粉、阿達師五星麵舖等任一品牌用餐，單點一份「指定炸雞/雞料理系列」，結帳時刷集團「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月9日當日可獲得免費炸雞/雞料理電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2024/4/10-4/30）。



豆府集團 4大品牌 免費請喝飲料加碼活動

活動期間：2024/4/4

活動內容：活動當日，至涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家等任一品牌用餐，帶12歲(含)以下兒童用餐，出示100分的考試卷，招待指定飲料乙杯。(兩位兒童出示兩張100分考卷，招待飲料兩杯，以此類推)



詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。