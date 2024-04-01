可頌控一定都聽說了，堪稱最頂級的甜點系可頌「Buttered Flour」4/1正式進駐台北信義區新光三越A4館。由Miacucina集團打造全新可頌品牌Buttered Flour，首波推出7款甜點系可頌、一款原味可頌，嚴選素材、職人手藝，打造讓可頌控、甜點控都無法拒絕的Buttered Flour精品級甜點系可頌。



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Miacucina表示，這一次集團的最新品牌「Buttered Flour」，不論是奶油原料的探索、以及麵粉加上職人功力所能賦予「酥皮」美味程度，都一一反應在「法式甜點系可頌」本體上，就是希望讓可頌控、甜點控吃一口就能感受到用心、及美味。



為了製作出在口感與風味上，都能與奶油餡完美融合的可頌，烘焙團隊在每個環節上進行升級與改良，從素材的選擇、麵團的發酵方式與溫、濕度的控制到烘焙溫度，試圖製作出在台灣潮濕的氣候下，仍能保持層層薄脆、內裡質地柔軟的可頌。





並且，除了講究可頌的口感，「Buttered Flour」更追求內餡的風味與層次，選擇以輕盈滑順的慕斯琳奶餡（Crème Mousseline )為內餡主體，水果口味則以凝乳（Curd）保留果味芬芳，即便完食一整個甜點可頌也沒有負擔，以製作法式甜點的邏輯與用心，打造一系列深具內涵的精品可頌。





其中，首推「莊園榛果巧克力可頌」內餡以百分之百榛果醬搭上Michel Cluizel可可粉，再加上烘烤過的榛果碎增加口感；外層則裹上苦味恰到好處的法芙娜（Valrhona）莊園巧克力，內外交疊出更飽滿、豐富的可可滋味，是巧克力控不能錯過的必吃可頌。



此外，還有「靜岡抹茶提拉米蘇可頌」馬茲卡朋起司（Mascarpone）的溫柔奶香與卡魯哇奶酒（Kahlúa）帶來熟悉的滋味，搭配靜岡濱佐園風味圓融的抹茶，讓屬於大人的苦味更加細膩，餘韻無窮。以及，「黑芝麻可頌 」以台灣黑芝麻醬製作的奶餡，香氣濃郁、滋味甘醇，這還遠遠不夠，團隊靈機一動加入了煎茶粉，綠茶特有的海苔、青草味，在奶餡中作用出宜人的酸香，為這款可頌憑添美麗的意外。







當然不能少了「杏仁海鹽焦糖可頌」以海鹽勾勒出焦糖的香甜與苦味，並匠心獨具地附上比利時蓮花脆餅，濃郁如牛奶糖般的香甜，加上肉桂的刺激，帶來多重的風味與享用樂趣，配上一杯黑咖啡是天作之合。同時，「檸檬塔是法式經典甜點」元素單純卻歷久彌新。這款可頌填入與法式檸檬塔相同的檸檬凝乳，明亮的酸味穿透醇厚的奶油味，加入切碎的迷迭香更顯清新、耐吃與可口，外層裹上法芙娜哪牛奶巧克力，再撒上杏仁角、萊姆皮與檸檬皮，從外形到口味都翻轉了經典。





Buttered Flour精 品可頌推薦必吃

莊園榛果巧克力可頌 （155元）

玫瑰覆盆子可頌 （155元 ）

檸檬迷迭香可頌 （155元 ）

美人紅心芭樂可頌 （155元）

靜岡抹茶提拉米蘇可頌 （155元）

黑芝麻可頌（155元 ）

杏仁海鹽焦糖可頌 （155元）







Buttered Flour精品級甜點系可頌

地址：台北市信義區松高路19號B2 （新光三越A4）

營業時間：週一至週四、週日 11:00 ~ 21:30 / 週五、六 11:00 ~ 22:00