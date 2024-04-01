麥當勞薯條地位不保！提到麥當勞的靈魂，絕對是現炸、熱騰騰「薯條」，近年台灣麥當勞在地點心「金黃地瓜條」也累積的不少粉絲。這次台灣麥當勞宣布「金黃地瓜條」即將在4/23起停賣，但會接力推出新品「麥當勞捲捲薯」，不用羨慕國外，在台灣也終於能吃到了。
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▲圖片來源：韓國麥當勞「맥도날드 (McDonald's)」官方粉絲團。
針對近期傳出「麥當勞金黃地瓜條」停賣消息，台灣麥當勞官方表示，「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品；為提供消費者更多元美味的配餐選擇，金黃地瓜條販售至4月23日或售完為止。」開賣超過一年的「金黃地瓜條」將要正式退役。
不過薯條控也不用沮喪，麥當勞加碼宣布在金黃地瓜條停售後隔天，4/24起將推出全新「捲捲薯」，先前在韓國開賣捲捲薯條時，就讓許多鐵粉巧琬台灣也要跟進，這次真的在4/24起強勢登場，會採期間限定供應至6/4，麥當勞薯條控一定要設好鬧鐘，準時開吃。
▲圖片來源：韓國麥當勞「맥도날드 (McDonald's)」官方粉絲團。
麥當勞 金黃地瓜條 停售資訊
供應期間：即日起至2024/04/23止。
麥當勞 捲捲薯 販售資訊
供應期間：預計於2024/04/24開賣，期間限定至2024/06/04或售完為止。