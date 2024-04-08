想到韓式烤肉，最經典、最道地的一定會想到「菜包肉」吃法，這次韓式料理「北村豆腐家」新品除了釜山必吃的「豬肉湯飯」之外，加碼推出新菜單「韓式豬五花菜包肉」，並且只要對中姓名讀音，直接用半價開吃韓式菜包肉。



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韓式料理「北村豆腐家」本次新品，特別以「不敗經典、爆款潮流」雙主題，無論喜歡經典款、新吃法都能一次滿足。經典款新品代表，有韓式燒肉必吃的「韓式菜包肉」烤豬五花搭配韓式泡菜、黃豆芽和糯米椒，DIY包著吃最爽。另一款「豬肉湯飯」則是韓國釜山必吃美食，雪白的豬大骨高湯，搭配豆瓣醬沾肉，還有蝦醬可以自行調配鹹度，湯控這一晚一定會喝光。







除此之外，「爆款潮流派」新品則有「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」，以超夯酸菜魚作為靈感，以朝天椒、黃燈籠辣椒、豬骨熬湯，搭配油花豐富的牛五花、嫩豆腐，打造「韓系酸菜魚」新吃法。另一款「黃金起司豆腐磚」涉抄邪惡吃法，立體方形的豆腐搭配起司夾層，趁熱挖開會有超療癒牽絲，外層撒上濃郁起司、特調醬汁，超下飯。





北村豆腐家 新菜半價加購優惠

配合本次新品上市，北村豆腐家特別在4/8－4/10推出快閃優惠活動，只要姓名裡任一字與「ㄏㄢˊ」同音，憑證件到北村豆腐家點「釜山豬肉湯飯」，享「經典韓式菜包肉」半價加購優惠；或是點「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」享「黃金起司豆腐磚」半價加購優惠。APP會員也可以用30點兌換「199元加購經典韓式菜包肉」優惠券，韓食控通通吃起來。

活動期間：2024/4/8－2024/4/10

活動內容：活動期間，凡姓名中有「ㄏㄢˊ 」（例如：韓、寒、含、函、涵、汗）可享以下優惠：

1、點「釜山豬肉湯飯」，享「經典韓式菜包肉」半價優惠（原價258元）。

2、點「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」，享「黃金起司豆腐磚」半價優惠（原價188元）。



詳細活動規範及供應情形，依 北村豆腐家 官方公告為準。